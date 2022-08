La actividad online de ServiAromaShop Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 15:49 h (CET)

Serviaroma es una firma española que nació en el año 2009 enfocada en una amplia gama de ambientadores profesionales de esencias naturales. Sus fragancias, totalmente de manufactura nacional, se convirtieron en herramientas muy efectivas del llamado marketing olfativo. Ahora están relanzando su marca para reforzar su presencia en el comercio electrónico.

Bajo la firma ServiAromaShop está comercializando su portafolio de ambientadores de la marca PH Bienestar Marofran, y su objetivo es incrementar su alcance a un público más amplio. El e-commerce es una plataforma ágil con una serie de funcionalidades que facilitan la experiencia del usuario y está potenciado con la mensajería instantánea de WhatsApp.

Aromas personalizados para cada cliente Uno de los elementos diferenciales más importantes de ServiAromaShop es la personalización de sus aromas. No ofrecen solo esencias estandarizadas, sino que estudian cada caso en particular y proponen soluciones específicas. Aseguran que sus esencias personalizadas son válidas tanto para oficinas como para los hogares.

Además, sus ambientadores profesionales son elixires elaborados con esencias naturales que, además de refrescar los espacios, son capaces de eliminar los malos olores. Gracias a esto, sus productos son muy demandados en lugares como hoteles, gimnasios, centros deportivos, bares, cafeterías, restaurantes, locales comerciales y centros de salud.

Con el amplio stock de ServiAromaShop, las empresas pueden ejecutar sus estrategias de marketing olfativo. Este consiste en crear fragancias que se queden entre los recuerdos positivos de las personas. Según los especialistas, esto incide positivamente en las relaciones con los clientes, la fidelidad de marca y en la facturación.

Una tienda online reforzada Entre las características de ServiAromaShop está una poderosa plataforma online que permite el uso de todos los métodos de pago disponibles en el mercado. Eso incluye tarjetas de crédito, débito y billeteras digitales como PayPal, así como pago contra-reembolso y transferencia bancaria. Su pasarela de pagos permite realizar las transacciones en muy pocos clics y con todos los datos sensibles debidamente encriptados para seguridad del cliente.

El catálogo de ServiAromaShop está conformado por 28 referencias distintas con aroma de frutas y especias, aromas higiénicos, florales y contratipos de perfumes. Entre los más vendidos destacan el ambientador Aqua, Canela, Cereza, Uva, Papaya y Jazmín. También sobresalen los ambientadores profesionales de Limón, Mango y Manzana Verde.

Preocupación Cero El servicio “Preocupación Cero” está enfocado en la aromatización corporativa para empresas solamente de la zona de Barcelona y Girona. Los clientes pueden solicitar una prueba totalmente gratis para analizar las esencias in situ. Para el resto del territorio peninsular, el equipo de ServiAromaShop ofrece sus productos a través de la tienda online.



