La nueva aplicación para realizar pedidos a los proveedores, Piola App

Piola App Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 15:46 h (CET)

Uno de los temas más importantes en la actualidad para todo tipo de empresas es la transformación tecnológica. La automatización de los procesos es una necesidad para que los negocios tengan la competitividad necesaria. Sobre esto, en los restaurantes el tema de los pedidos a proveedores tiene especial importancia.

La solución tecnológica Piola afirma que cuanto más fluida y efectiva sea la relación comercial de un restaurante con sus proveedores, mejor será la productividad. Por esa razón, desarrollaron una app para restaurantes, llamada Piola App, a través de la cual los locales de comida pueden automatizar y simplificar las solicitudes de insumos.

Piola visualizó una oportunidad de negocio Piola es el nombre de una aplicación y una plataforma web de gestión diseñada con el objetivo de automatizar la relación entre restaurantes y proveedores. Los desarrolladores de esta solución tecnológica percibieron que muchos de estos locales tenían problemas con la administración de sus pedidos. Esto se debe a que no se organizaban adecuadamente.

Como consecuencia de ello se generaban retrasos en la llegada de los alimentos, lo que generaba problemas en la oferta de platos.

También tenían que lidiar con errores en la elaboración de los pedidos, ya que no disponían de ciertos ingredientes o se había hecho una compra excesiva de otros. Estas situaciones generaban pérdidas de dinero y fallos en el menú.

Con la atención puesta en estos y otros problemas, los expertos de Piola diseñaron esta app de pedidos. No solo buscaron corregir estos imprevistos, sino también crear un ecosistema en el que restaurantes y proveedores pudiesen mantener una comunicación permanente.

Además de todo esto, el objetivo de Piola es el de contribuir para que la comida se mueva de forma totalmente sostenible para el año 2030 y se evite el malgasto.

Lo que hace la app de pedidos a proveedores, Piola App El equipo de Piola explica que su app de pedidos hace posible a los restaurantes tener a todos sus proveedores organizados en un solo lugar. Además, la aplicación utiliza un potente software que permite digitalizar el catálogo de productos de las empresas de suministros. Esto le ayuda a visibilizar los insumos y jerarquizarlos, en función de sus necesidades y ahorrando hasta 5 horas a la semana haciendo sus pedidos.

En relación con los proveedores, esta app para restaurante también les ofrece beneficios. Según los desarrolladores, Piola App brinda a los proveedores la posibilidad de contar con herramientas de gestión y marketing para su catálogo. Asimismo, disminuye la cantidad de errores en el envío de pedidos y la elaboración de facturas.

Por otro lado, cabe destacar que ayuda a conformar un stock adaptado a las necesidades de sus clientes en función de su historial de compras. Esto disminuye las pérdidas por mercancía no colocada a tiempo, optimizando el catálogo de una forma más efectiva.

Finalmente, los profesionales agregan que pueden administrar a todos los clientes desde un mismo lugar y dispositivo para atender todos los pedidos de forma oportuna.



