Raúl Pardo Geijo es reconocido por Global Excellence Awards como el mejor penalista de España Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 15:46 h (CET)

El pasado julio, Global Excellence Awards reconoció al abogado Raúl Pardo Geijo como el mejor penalista de España.

El galardón suma otro tanto a los numerosos títulos alcanzados por el penalista en este año 2022 por las más prestigiosas editoriales jurídicas de España, Europa y Estados Unidos.

El comunicado de la editorial no ha pasado desapercibido para los medios de comunicación. En 2020 fue entrevistado por el Consejo General de la Abogacía de España por razón de la relevancia de los galardones obtenidos en ese año por el abogado penalista. Este 2022 parece que el rumbo que está siguiendo es muy similar al de años anteriores.

Global Law Experts, Leaders in Law, Advisory Excellence, Global 100, Lawyers of Distinctio, International Advisory Experts o el premio nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica, entre otros, son solo algunos de los méritos que este relevante abogado penalista de Murcia tiene en su haber en lo que va de año.

En efecto, la selección de los premiados, según cada materia del derecho, se hace conforme a estrictos criterios de calidad jurídica. Se otorgan por un jurado especializado, seleccionado entre jueces, fiscales, secretarios judiciales y otros juristas que, sobre la base de los resultados obtenidos por cada premiado durante el año, consultando entre otras fuentes el organismo de documentación judicial, determinan quién es el mejor cada año. La valoración no puede ser objeto de influencia ni de pago. Finalmente, Pardo Geijo vuelve a conseguir mantenerse en el primer puesto en este 2022.

Las más prestigiosas editoriales jurídicas se han fijado en él desde el año 2015. Cada vez más. No solo le han premiado como abogado penalista, sino que le han reconocido como el mejor de entre los premiados.

Valga el ejemplo, también en este 2022, de la editorial estadounidense “Best Lawyers” (donde Pardo Geijo es seleccionado como “abogado del año” en materia criminal o White-collar Crime) o la prestigiosa “Client Choice”, que le otorga nuevamente el reconocimiento al mejor abogado penalista de España frente a los miles de competidores objeto de selección. Las editoriales exigen suscripción para comprobar a los considerados como mejores abogados en el mundo, salvo que el propio letrado reconocido decida pagar el impuesto que supone que sea pública su nominación, pues una vez hecha tan solo dura unos días en la web.

Global Excellence Awards, en su comunicado oficial, al mencionar al premiado español reconoce la gran calidad de sus actuaciones procesales, escritas y orales y en el acta de veredicto; incluye todos los casos de este letrado murciano que son públicos destacando, en lo que al mes de abril de 2022 respecta (plazo de finalización), la absolución de varios guardias civiles por detención ilegal y lesiones (Audiencia Provincial de Málaga); la absolución de un fraude millonario imputado a tres miembros de una importante mercantil de copiadores digitales (Audiencia Provincial de Alicante), o la absolución de un conocido clan de drogas compuesto por más de 40 personas, donde una nulidad inicial planteada en exclusiva por Pardo Geijo desembocó en la desestructura de todo el procedimiento (Audiencia Provincial de Asturias).



