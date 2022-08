El escritorio virtual facilita implementar el trabajo híbrido a las empresas Emprendedores de Hoy

Los recursos tecnológicos implementados en el ámbito empresarial han contribuido en el perfeccionamiento de las actividades productivas, ya que ofrecen una serie de ventajas para el desempeño de los empleados.

beServices es una consultoría IT, especializada en soluciones tecnológicas en los ámbitos del puesto de trabajo, la infraestructura on premise, el cloud y el análisis inteligente de los datos para las pymes. En la actualidad, uno de los servicios más solicitados por los clientes es la implementación del escritorio virtual para empresas, una herramienta que facilita alternar el trabajo remoto y presencial, sin perjudicar el rendimiento profesional ni dificultar la gestión interna.

¿Cuáles son los beneficios de implementar un escritorio virtual para las empresas? Además de la posibilidad de que sus empleados trabajen en remoto, con acceso a los datos y programas necesarios desde cualquier dispositivo, las empresas pueden filtrar y segurizar el acceso a su información, homogeneizar los entornos de trabajo y, en consecuencia, simplificar la gestión IT.Asimismo, el escritorio virtual para empresas no representa una inversión excesiva, ya que es posible implementarlo en formato pago por uso, lo que representa también una gestión eficiente y respetuosa con el ambiente. De esta manera, pueden aumentar o disminuir los recursos cuando sea necesario, evitando el uso de hardware improductivo que represente un gasto innecesario para la compañía.

Por otra parte, las empresas cuentan con la opción de personalizar los escritorios por departamentos, tipos de usuarios para garantizar una buena experiencia de trabajo y realizar copias de seguridad sobre el entorno para poder recuperar información en caso de cualquier incidente.

beServices ofrece el servicio de escritorio virtual para mejorar las actividades empresariales El escritorio virtual para empresas de beServices permite a los empleados acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a los datos y aplicaciones que necesitan para desarrollar su actividad. Este sistema garantiza la seguridad y experiencia del usuario, mediante un trato cercano y personalizado que facilita la obtención de resultados.

La empresa consultora define la mejor configuración disponible, de acuerdo con las necesidades de la compañía y el tipo de usuarios que utilizarán el sistema. En este sentido, la solución se puede implementar en la infraestructura privada de cloud computing de beServices, en la nube de Azure o Google Cloud o con un enfoque híbrido.

Una de las ventajas que brinda beServices es que no solo se encarga de la virtualización y migración de los puestos de trabajo, sino que además cuenta con un equipo de Service Desk propio, que acompaña a los clientes para solucionar cualquier problema. En caso de incidencias, el equipo de servicio técnico certificado con el que cuenta la empresa está en capacidad de resolver el inconveniente rápidamente.

Para entregar las soluciones más efectivas, el servicio de beServices analiza cada proyecto como único, desde el análisis hasta el diseño, migración e implantación del escritorio virtual para empresas. beServices destaca por ser partner de los fabricantes más importantes del sector, destacando su membresía de Gold Partner en Microsoft y su reciente premio como proveedor de servicios Citrix, un ejemplo de la calidad que ofrece la compañía.



