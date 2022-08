Perez & Moreira, la clínica dental San Martín de la Vega que cumple 10 años Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 15:32 h (CET)

La salud dental es hoy una de las prioridades para las personas. A la hora de elegir un especialista, se busca poder contar con un servicio dental de calidad, a manos de profesionales capacitados en las últimas innovaciones, dedicados y comprometidos en su atención, con un coste accesible.

Perez & Moreira es una clínica dental San Martín de la Vega que ofrece la excelencia en atención dental. Un centro que conjuga la experiencia de los dentistas que integran su equipo de trabajo con 10 años de experiencia en la atención dental en esta ciudad.

10 años de experiencia en la atención dental Los centros de atención en servicios dentales buscan brindar un servicio integral. Muchas veces, la atención de algunos centros no incluye un servicio o deja fuera alguna especialidad.

La clínica Pérez & Moreira en San Martín de la Vega cumple 10 años ofreciendo su servicio dental. Optimizando todos sus recursos al servicio de una atención de excelencia y concentrando en un mismo lugar toda la atención dental que un paciente puede requerir. Lo fundamental para estos especialistas en cuidado dental es el paciente. Poder brindar la más alta calidad y servicios preventivos y restauradores son las máximas de los directores del centro.

Dentro de los servicios ofrecidos, los odontólogos están altamente cualificados en las más recientes tecnologías y tratamientos de última generación, con capacitaciones constantes. Desde una primera consulta sin cargo, en la que se puede diagnosticar el tratamiento necesario, la clínica busca brindar facilidades en el pago de los tratamientos, facilitando la financiación y formas de pago para los pacientes. Además de los servicios antes mencionados, la clínica ofrece tratamientos con tecnología de vanguardia.

La atención, una alta capacitación profesional y la dedicación Las especialidades contempladas en los servicios ofrecidos por la clínica abarcan todo tipo de atención dental: odontología, prótesis dentales, implantología y ortodoncia, estética dental y facial, odontopediatría y odontogeriatria, etc. Este reconocido centro dental cuenta con modernas instalaciones y tecnología de primer nivel.

Su equipo de trabajo está integrado por profesionales altamente capacitados para brindar el mejor tratamiento en cada caso particular. Cada uno de ellos se dedica en exclusiva a su especialidad, por lo que las garantías del mejor resultado están cubiertas.

La perfección en la atención, una alta capacitación profesional y la dedicación al 100 % a sus pacientes marcan la diferencia de este centro de atención dental. En San Martín de la Vega, el centro dental Pérez & Moreira se ha transformado en líder en experiencia y dedicación en salud dental.



