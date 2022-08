Mar Saura presenta en San Antonio su marca de cosmética vegana ‘Ocean by Mar Saura’ Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 15:25 h (CET)

Llega a San Antonio ‘Ocean by Mar Saura & Terssia Gold’.

La actriz y presentadora española ha aterrizado en Ibiza para anunciar la colaboración de ‘Ocean by Mar Saura’ con Terssia Gold en el centro de estética Sal Marina Studio, en San Antonio. Un protocolo de belleza con maravillosas propiedades y fantásticos resultados, gracias al innovador protocolo rejuvenecedor y sublimador de la piel.

Para demostrar su eficacia, han hecho una pequeña demostración en Sal Marina Studio, el primer salón de la isla en contar con estos productos y aparatología. Entre los asistentes, se encontraban rostros conocidos como Ana Fernández, Nuria Moreno y Desirée Jurado, entre otros. Asimismo, las diversas personalidades de la isla que han estado presentes en el evento han tenido la oportunidad de hablar de primera mano con Mar Saura, quien se ha mostrado cercana, resolviendo todas aquellas posibles dudas y explicando las propiedades de su línea de cosméticos, la cual ha cumplido dos años recientemente.

Los productos y el tratamiento están disponibles en el centro, el cual cuenta ya con toda la línea de cosmética vegana ‘Ocean by Mar Saura’ y toda la aparatología Terssia Gold.

‘Ocean by Mar Saura’ ‘Ocean by Mar Saura’ es una línea cosmética española para el cuidado de la piel que desarrolla una línea completamente vegana, ideal para todo tipo de rostros. Además de vegana y eco-friendly, incluye los activos más punteros y los últimos avances de la ciencia (por ejemplo, incluye activos para proteger el rostro de la luz azul de las pantallas), con la finalidad de devolverle a la piel lo que el tiempo le roba.

Terssia Gold El dispositivo antienvejecimiento y sublimador facial cuenta con la novedosa y exclusiva tecnología E-feather , resultado de una sinergia de: Led rojo, infrarrojos en una proporción de espectro óptima y una generación de calor de hasta 45 °C. La terapia con luz roja e infrarrojos es un tratamiento seguro, natural, efectivo y comprobado clínicamente en estudios científicos para rejuvenecer la piel, reducir arrugas y líneas finas, disminuir la aparición de cicatrices y manchas, tratar el acné y aumentar el colágeno y la producción de ATP a nivel celular.

Por esta razón, algunos de los dermatólogos y médicos estéticos más reconocidos están utilizando esta nueva terapia, que ofrece unos resultados fantásticos y sin la apariencia artificial de otros tratamientos utilizados en la actualidad.

Para más información:

Nuria Moreno – C.E.O NM Events in Ibiza

hello@nmibiza.com



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.