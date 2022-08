Tecnoempleo.com une a las empresas tecnológicas y a los profesionales Emprendedores de Hoy

La gran transformación tecnológica promovida desde los propios estados de la Unión Europea está generando un déficit importante: talento humano para empleo tecnológico. El portal especializado tecnoempleo.com confirma que cada día resulta más difícil para las empresas reclutar al personal calificado y llenar sus vacantes.

La agencia se basa en el informe presentado este mes por la Asociación de Empresas Tecnológicas, que admite que existen 120.000 plazas laborales por cubrir. El estudio revela que en España se requieren 41.000 perfiles vinculados al desarrollo de software para cubrir puestos por todo el territorio.

Buscan también expertos en ciberseguridad y telecomunicaciones La falta de talentos no solo es evidente en el campo del desarrollo de software. Las empresas también buscan de manera activa 24.000 expertos en ciberseguridad, 4.500 ingenieros en telecomunicaciones y cifras parecidas para técnicos en redes, programadores y desarrolladores de software. En la lista de los más solicitados, figuran también los analistas de redes informáticas, los administradores de redes y los expertos en Big Data y Machine Learning.

Según el portal Tecnoempleo.com, la mejor manera para las empresas de conseguir al profesional que buscan es a través de canales especializados en este sector.

Los profesionales tecnológicos son muy selectivos a la hora de considerar ofertas de trabajo, ya que disponen de múltiples opciones. Además, tienden a elegir canales de información dirigidos específicamente a ellos, para no tener que filtrar ofertas de empleo que no estén dirigidos a perfiles como ellos.

Por eso, los portales de empleo ofrecen herramientas específicas orientadas a los candidatos para ayudarles a encontrar las ofertas de empleo que más se ajusten a sus competencias profesionales. Acudir a portales de empleo especializados facilita a los candidatos y a las empresas encontrar un nexo común de manera más eficiente.

Comunidad tecnológica de empresas y candidatos Tecnoempleo.com es uno de los sitios web más consultados en los últimos años para buscar profesionales tecnológicos y puestos de trabajo en esta área. El portal cuenta con una base de datos con más de 580.000 profesionales y unas 26.000 empresas. Esto hace más fácil para las empresas conectar con profesionales tecnológicos y permite a estos estar informados de las mejores ofertas de empleo del sector.

De acuerdo con la creciente demanda del mercado, Tecnoempleo.com actualiza de manera constante las ofertas de trabajo tecnológico que publican las compañías. Así, consigue una panorámica bien definida de las demandas del mercado laboral IT. En cuanto a los profesionales, también incentiva a su actualización en función de la formación y la experiencia que se va adquiriendo.

Esta actualización continua busca ofrecer las alternativas para acercar de la manera más efectiva a las compañías y sus potenciales candidatos. Es un esfuerzo con el que se busca disminuir este déficit y mejorar la situación. Tecnoempleo.com afirma que, aunque el déficit de candidatos debe resolverse a través de la formación de nuevos profesionales, en la actualidad la mejor manera de encontrar candidatos tecnológicos es acudir a canales especializados en el sector y cuidar especialmente la redacción y las condiciones ofrecidas para lograr atraer el interés de los profesionales tecnológicos.



