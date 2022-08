Motivos por los que la perra Trompatrompita se ha hecho viral en TikTok

Una de las claves del éxito de TikTok se resume en la variedad. Todo tipo de contenidos están disponibles en esta red social, desde bailes de lo más sugerentes hasta recetas, vídeos de humor y, por supuesto, escenas protagonizadas por animales. Estas últimas son algunas de las que más se reproducen a nivel mundial.



No importa el motivo que dé pie a que el animal aparezca en pantalla: un loro que menciona una palabra graciosa en voz alta, una perrita que acaba de tener cachorritos, etcétera. En cualquier caso, es probable que el vídeo acabe teniendo muchas reproducciones.

Eso sí, en la mayoría de casos los vídeos terminan quedando relegados a un segundo plano. Ello es debido a que hay muchísimo contenido a disposición de los usuarios, quienes solo consumen aquel que se hace viral. Es precisamente lo que está sucediendo últimamente con Trompatrompita, una perra que es muy famosa en TikTok.

De hecho, también está adquiriendo una gran popularidad en otras redes sociales como Instagram, teniendo en los momentos de escribir estas líneas un total de casi cuarenta mil seguidores. Aun así, la plataforma en la que más triunfa es sin duda alguna TikTok, siendo en este caso el número de seguidores muy elevado: un millón cuatrocientos mil.

¿A qué es debido este éxito? En próximas líneas analizaremos las principales claves que dan pie a que Trompatrompita tenga un perfil tan seguido en TikTok, acumulando cada vídeo decenas de miles de reproducciones.

Detrás del hallazgo de la perrita hay una bonita historia Uno de los aspectos que más gustan a los usuarios que consumen los contenidos de Trompatrompita guarda relación con cómo la encontró su dueño, Juan Alderete. Y es que a diferencia de muchos otros vídeos protagonizados por perros que han sido comprados, en este caso el hallazgo fue de lo más casual.

Juan se encontraba con algunas amistades muy cercanas disfrutando de unas vacaciones en Mar del Plata. En esas playas tan amplias y bonitas de repente apareció un perro que encandiló a todos los amigos que formaban parte de ese grupo, aunque quien más cautivado quedó fue Alderete.

Tal como indica el propio Juan, al verla le asombró lo larga que era la cola, conocida en países latinoamericanos como trompa. Así pues, la creatividad le permitió elegir un nombre que ha demostrado ser muy original: Trompatrompita, respondiendo el can ante dicha palabra que, desde hace 7 años, asumió como su propio nombre.

Vídeos de muy corta duración Triunfar en TikTok no tiene por qué significar hacer vídeos de aproximadamente un minuto. Y es que en muchos casos los que más reproducciones tienen son aquellos que resultan bastante cortos. Los de Trompatrompita son un claro ejemplo.

Uno de los últimos en cosechar un gran éxito es el de la perrita reaccionando a la apertura de una bolsa de patatas. Hablamos de un contenido multimedia cuya duración tan solo es de nueve segundos.

Nos encontramos en plena era digital, la cual aprovechan los usuarios para consumir contenidos con inmediatez. Muchos de ellos no están dispuestos a destinar un minuto o incluso más a una escena en concreto, mientras que si la misma es muy corta suelen prestarle bastante atención e incluso la repiten a posteriori.

El vídeo reciente de Trompatrompita titulado ‘Me re gusta eso’ tiene un total de casi tres millones de reproducciones, así como más de doscientos mil likes. Ello es fruto no solo de la corta duración, sino también de otros aspectos en los que profundizaremos a continuación.

Doblajes muy divertidos y buena calidad tanto de audio como de vídeo Finalmente toca hablar de dos claves más que están directamente relacionadas con el éxito de TrompaTrompita en TikTok. La primera de ellas se resume en lo divertidos que llegan a ser los doblajes, muy bien sincronizados con los movimientos que hace la perrita con su respectiva boca. Todos los diálogos son graciosos, gustando por igual a adultos y niños pequeños.

Por otra parte, no puede pasarse por alto la excelente calidad que tienen los vídeos que publica Juan Alderete. No solamente nos referimos al sonido, puesto que la imagen también es realmente buena. Así pues, no sorprende que TrompaTrompita se haya acabado convirtiendo en todo un fenómeno viral.