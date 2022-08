Conoce todo del forex Compraventa de divisas en un mercado descentralizado y global Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 9 de agosto de 2022, 20:52 h (CET) Una de las actividades de trabajo libre que ha tomado mayor fuerza en los últimos años es la del comercio de divisas eur-nzd. También conocida como forex y en este post diremos todo sobre ella.

Poder realizar intercambios entre diferentes monedas extranjeras digitales y obtener una ganancia en cada transacción se ha convertido en una de las actividades más atractivas para aquellos que sienten atracción por las inversiones online.

Pero, ¿Sabes cómo funciona lo que se conoce como forex? De no ser así no tienes de qué preocuparte, en el presente post te lo decimos.

El forex: conceptualización sencilla

Un comerciante común es una persona que adquiere un determinado producto o una serie de productos de un proveedor confiable y con un precio específico. Su labor como comerciante es vender el o los productos a un precio superior y la diferencia entre el costo y el precio de venta en lo que se conoce como plusvalía o ganancia.

Bien, para entender lo que es el forex tenemos que aplicar el mismo principio. Esta es una actividad que consiste en la compraventa de divisas en un mercado descentralizado y global. Se dice que descentralizado porque no está regulado por ningún banco central o autoridad financiera estatal.

Por el contrario, se realiza en diferentes plataformas tecnológicas que permiten llevar a cabo esta actividad de forma segura y confiable.

Las divisas más utilizadas en el forex Hoy en día podemos encontrar una gran cantidad de divisas las cuales podemos adquirir a través de diferentes plataformas. Con ella se puede realizar compras online, disfrutar de bienes y servicios y más.

Ahora bien, sería interesante conocer en medio de esa diversidad ¿Cuáles son las divisas más utilizadas en el forex?

Veamos las a continuación:

El dólar Era de suponer que fuese el dólar la primera que apareciese en este ranking. Por algo es la moneda de mayor relevancia e importancia a nivel mundial. Obviamente en el forex es la más utilizada en gran parte por la gran estabilidad que brinda a pesar de las fluctuaciones del mercado.

El euro Luego del dólar la compraventa de euros se encuentra entre la más demandada dentro de este mercado online. Es una moneda muy estable y sobre todo aceptada en gran parte del comercio electrónico del mundo.

Dólar neozelandés Esta es otra de las divisas de mayor demanda en la actividad el forex. De hecho en combinación con el euro (eur-nzd) forma uno de los pares de divisas más fuertes del mercado.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Conoce todo del forex Compraventa de divisas en un mercado descentralizado y global Los expertos prevén que la economía norteamericana crezca EEUU resistirá apuntalado por la rigidez del mercado laboral y la resistencia de los consumidores Cerca de 15.000 trabajadores y trabajadoras se desplazarán este año a la vendimia francesa UGT FICA pone a disposición de las y los trabajadores desplazados, un teléfono gratuito para que puedan informarse de sus derechos sociolaborales en el país vecino La economía de la eurozona se ralentiza Crédito y Caución revisa a la baja las previsiones de crecimiento de Alemania, España y Francia y al alza las de Italia El euríbor cerrará julio en torno al 1% y disparará las cuotas de las hipotecas variables Los hipotecados cuya revisión llegue en los próximos meses tampoco se librarán de pagar más