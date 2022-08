Los edulcorantes Dulcilight fueron premiados por el International Taste Award Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 12:33 h (CET)

Para obtener un premio Superior Taste Award, distinción otorgada por el International Taste Institute, distintos alimentos y bebidas pasan por una evaluación de sabor que es realizada por parte de un panel de chefs y sumilleres reconocidos a nivel mundial. Se trata de un galardón ampliamente reconocido en la industria alimenticia. Además, desde 2005, esta organización ha evaluado miles de productos de más de 100 países.

En particular, cinco de los productos de la firma Dulcilight han sido distinguidos con este premio otorgado por un jurado compuesto por más de 200 chefs y sumilleres profesionales. Uno de los artículos de esta empresa que ha sido laureado es el edulcorante Eritritol, ideal para personas que quieren perder peso o siguen una dieta vegana, celíaca, cetogénica o apta para diabéticos.

El edulcorante Eritritol es una alternativa natural al azúcar Este producto tiene el 70% del poder endulzante del azúcar y ninguno de sus efectos dañinos. De hecho, 130 gramos de Eritritol equivalen a 100 gramos de azúcar. En este sentido, aporta cero calorías, no produce caries ni afecta a los niveles de glucosa en sangre. A su vez, no cambia el sabor de las comidas ni altera las recetas. Además, es posible emplearlo tanto en bebidas frías como calientes.

El Eritritol es un producto no GMO (Organismo Genéticamente Modificado, por sus siglas en inglés), está libre de cualquier tipo de derivado de la soja y no contiene gluten. Por sus características es compatible con una gran cantidad de dietas como Keto, Candida, Paleo, Ceto, Dukan y regímenes alimenticios especialmente diseñados para deportistas.

Este edulcorante resulta mucho más saludable para el sistema digestivo que el azúcar y es seguro para mascotas. También es apto para cocinar, hornear o preparar postres. En ningún caso, sus propiedades endulzantes se ven afectadas. Asimismo, su sabor es fresco y no produce el regusto amargo de la Stevia.

El premio Superior Taste Award es una garantía de calidad Para ser galardonado con esta distinción, el edulcorante Eritritol de Dulcilight fue evaluado siguiendo distintos criterios sensoriales, que incluyen aspectos aromáticos, de sabor y de sensación final en la boca. Si un producto es premiado por esta organización, significa que está bien hecho, es equilibrado y resulta delicioso.

El jurado solo otorga este premio a los productos que obtienen una puntuación media superior al 70 %. A su vez, cada miembro de este tribunal es cuidadosamente seleccionado por su experiencia. Varios de ellos integran instituciones de primer nivel como La Guía Michelin o la Guía Repsol. En todos los casos, son personas externas e independientes a la organización.

El edulcorante Eritritol fabricado por Dulcilight cuenta con todas las propiedades necesarias como para haber sido distinguido, dentro de su sector, como uno de los mejores productos del mundo.



