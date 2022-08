La doctora Yasmin Al Adib elimina las varices en su clínica situada en Sevilla Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 11:00 h (CET)

Las varices y arañas vasculares son venas inflamadas que aparecen en el rostro o en otra alguna parte del cuerpo y afectan a muchas mujeres. Hoy en día, es posible la eliminación de varices con tratamientos estéticos seguros e indoloros.

La Clínica Yasmin, de la doctora Yasmin Al Adib, ubicada en Sevilla, está especializada en los tratamientos de medicina estética más novedosos y pioneros del mercado. La propia cirujana es la encargada de realizar estos procedimientos, ya sean corporales o faciales. De esta manera, se asegura la obtención de los resultados esperados.

Tratamiento para eliminar arañas vasculares faciales y corporales El láser, además de ser un tratamiento eficaz para eliminar las arañas vasculares, también es muy seguro. Además, en la mayoría de los casos, los resultados son visibles inmediatamente después de su aplicación. Se trata de un procedimiento donde la luz láser atraviesa la piel y llega a los vasos sanguíneos que absorben el calor de este logrando así la coagulación, por lo que se facilita su destrucción.

El tratamiento con tecnología láser no es invasivo, ya que no genera ningún daño en la zona que trata. Además, se considera una técnica eficaz y con pocos efectos secundarios para la eliminación de las venas de una tonalidad azulada, violeta o rojiza que son visibles a través de la piel.

En otros centros estéticos, la eliminación de varices se hace mediante la escleroterapia, que consiste en la inyección de un fármaco directamente en la variz. Este método, sin embargo, puede presentar ciertos riesgos de rechazo y, además, sus resultados no son siempre los esperados.

La Clínica Yasmin aplica tratamientos con resultados inmediatos y de calidad La doctora Yasmin Al Adib, junto con un equipo de profesionales, aplica una amplia variedad de tratamientos médicos, cosméticos o estéticos. Este equipo de médicos especialistas ofrece al paciente el diagnóstico y el tratamiento que mejor se adaptan a las necesidades de cada uno de ellos.

Una de las principales características de la Clínica Yasmin es que los resultados de sus tratamientos son visibles de forma inmediata una vez acabada la intervención. Además, los especialistas de este centro estético siempre hacen uso de los productos del mercado que garantizan la durabilidad y naturalidad en los resultados.

En cuestión de salud y tratamientos estéticos siempre hay que elegir a profesionales que cuenten con una gran experiencia y muchos casos de éxito, ya que la satisfacción del paciente depende principalmente de estos dos factores.



