Contadores inteligentes, con GESTEIN

martes, 9 de agosto de 2022, 09:13 h (CET)

Las empresas rentables tienen una estrategia financiera y operacional que abarca tanto sus ingresos como sus gastos. Entre estos, el coste del servicio de la electricidad es fundamental para la operación comercial y si no se gestiona correctamente puede llegar a convertirse en una dificultad que tendrán que enfrentar las empresas para sostener su rentabilidad.

En vista de este panorama, la empresa GESTEIN ofrece un contador de luz inteligente para la gestión energética de las compañías. Los datos obtenidos se analizan con ODIN, un sistema de Inteligencia Artificial (IA) diseñado por la empresa para reducir el coste de la energía y conseguir la plena eficiencia del suministro eléctrico.

¿Cómo funciona el contador de luz inteligente de GESTEIN? El contador de luz inteligente ODIN es capaz de monitorizar, controlar y actuar sobre cualquier instalación eléctrica y, de acuerdo al análisis de precios y de las curvas cuarto-horarias (la energía activa, la energía reactiva y maxímetros), determina la modalidad adecuada para cada cliente.

Del mismo modo, ODIN analiza las tarifas de gas natural desde la 2.1 a la 3.4 y entrega un análisis detallado y personalizado, según las necesidades de cada cliente. La finalidad de este sistema es reducir el gasto energético de los clientes, proporcionándoles a la vez comodidad y confianza en la gestión energética.

Además, gracias a este sistema de Inteligencia Artificial, los clientes reciben una factura eléctrica optimizada y, así, evitan los sobrecostes causados por una mala contratación del servicio eléctrico.

ODIN estudia la demanda de la instalación eléctrica El contador inteligente entrega una serie de ventajas. Los clientes ya no tendrán que pagar el alquiler del contador a la distribuidora de luz. Además, si es necesario, el cliente podrá desplazar el sistema consigo. Asimismo, en los casos que no se dispone de lecturas reales y los clientes pasen meses sin recibir facturas, el contador evitará esta situación.

Por otro lado, al analizar las curvas de cargas cuarto-horarias con ODIN se pueden conseguir interesantes reducciones en la potencia, un coste fijo que hay que pagar mensualmente. Otro de los beneficios es que los asesores personalizados de la empresa se asegurarán de la viabilidad de las mejoras y resolverán cualquier duda que se pueda presentar en su instalación o para cualquier trámite, incidencia o reclamación relacionado con el suministro.

GESTEIN es una de las empresas líderes en el ahorro energético. El contador de luz inteligente entrega la seguridad de la gestión del consumo eléctrico requerida en pymes, hostelería, inmobiliarias y clientes industriales.



