Esta podría ser la solución a la elevada tasa de personas sin formación que necesitan trabajar

Los contratos de formación en alternancia son una oportunidad ideal para las personas que desean formarse y trabajar al mismo tiempo. En esencia, el objetivo principal de estos contratos es compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos correspondientes, ofreciendo una gran variedad de ventajas tanto para las empresas como para el trabajador.

Contratos de formación en alternancia, la opción ideal para formarse y trabajar al mismo tiempo El 30 de marzo de 2022, los contratos en alternancia entraron en vigor, destacando por ser un contrato de duración determinada (máximo 2 años) que se incluye dentro de la categoría de contratos formativos. Su finalidad es fundamentalmente que jóvenes desempleados puedan adquirir la formación profesional de un oficio específico, tanto de forma teórica como práctica en el puesto de trabajo correspondiente.

En este sentido, se ha convertido en la mejor alternativa frente al contrato temporal tradicional, ya que este ahora solo puede realizarse bajo determinadas situaciones justificadas por la temporalidad de los servicios. En otras palabras, los contratos indefinidos se convierten en los contratos por defecto para la mayoría de las situaciones y la posibilidad de realizar contratos temporales se complica bastante. Por ello, el contrato de formación en alternancia se convierte en el refugio del contrato temporal.

Los contratos en alternancia ahora mismo proporcionan las mayores oportunidades para acceder al mercado laboral, a la par de una mejora constante y efectiva en la cualificación profesional. Por otro lado, es un contrato que suma puntos al Plan de Responsabilidad Social Corporativa de una empresa, contribuyendo a reducir la alta tasa de desempleo juvenil y mejorando la competitividad y cualificación profesional de la misma.

Ventajas del contrato de formación en alternancia A día de hoy, este tipo de contratos ofrece múltiples ventajas no solo a los trabajadores, sino también a las empresas. Algunas de ellas son por ejemplo las bonificaciones, con la reducción del 100 % en los seguros sociales, del 100 % de la formación teórica, más una bonificación adicional de entre 60 y 80 € en concepto de tutorización y en función de la plantilla. Pero además de eso, no hay límites en el número de contratos por empresas, no exige mantenimiento del nivel de empleo alcanzado y no exige la devolución de ninguno de los beneficios aplicados en la bonificación de la formación o en la Seguridad Social. Además, representa una ventaja para el autónomo, al beneficiarse de las bonificaciones y reducciones del contrato al contratar un hijo o hija.

Por otro lado, el trabajador se beneficia al poder acceder al mercado laboral mientras al mismo tiempo recibe una formación práctica y teórica para ejercer su profesión. Además, es el contrato con la mayor estabilidad para el trabajador, de hasta 2 años, tras los cuales tendrá derecho a recibir prestación por desempleo. Todo esto es lo que hace de la formación en alternancia la solución ideal para el gran número de personas sin formación que necesitan trabajar.

¿Cómo realizar un contrato de formación en alternancia? Este tipo de contratos deberán realizarse en colaboración con un centro de formación que se encargará de elaborar un itinerario formativo adaptado a las necesidades de cada trabajador. La elección del centro de formación es de vital importancia para garantizar que el trabajador recibe una formación de calidad adaptada al puesto que va a cubrir.

En este sentido, Edutedis, un centro de formación con 40 años de trayectoria en la actividad docente, se ha convertido en uno de los centros de referencia a nivel nacional en el sector. Al estar avalado por el Servicio Público de Empleo Estatal, está acreditado para ofrecer la formación necesaria en aquellas empresas que deseen implementar contratos de formación en alternancia.

