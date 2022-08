La Ley de la Segunda Oportunidad y los casos de éxito de Área Jurídica Global Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal diseñado para personas físicas que, por diferentes razones ajenas a su voluntad, han sobrepasado su capacidad de endeudamiento y no pueden asumir la responsabilidad económica. En ese sentido, la legislación concede a los facultados la capacidad de negociar o cancelar sus deudas de forma transparente y equitativa para todos los afectados.

Las personas físicas y/o autónomos que requieran asesoramiento en este tema pueden recurrir al despacho Área Jurídica Global. Caracterizados como especialistas en Ley de Segunda Oportunidad, los profesionales de Área Jurídica Global se han distinguido por contar con un extenso historial de casos de éxitos en la cancelación de deudas en toda España aplicando el mencionado recurso legal.

Una solución legal y efectiva para la cancelación de deudas En general, son diversos los inconvenientes que se pueden presentar por no cumplir el pago de deudas tanto para una persona como para una empresa. Existen situaciones específicas en las que es posible cancelar las obligaciones económicas de una forma legal y eficaz, siendo la Ley de Segunda Oportunidad el mecanismo adecuado para ello. No obstante, para acogerse a este tipo de beneficios es necesario demostrar que se trata de buenos deudores, así como también contar con un historial crediticio positivo.

Además de ello, se debe comprobar que el deudor no ha cometido ningún tipo de delito económico como el blanqueo de capitales, posibles fraudes, estafas, entre otros. También la persona o autónomo debe estar en bancarrota, ya que es necesario demostrar que no cuenta con los medios económicos ni patrimonio suficiente para asumir los compromisos de deuda.

Además de los mencionados, es necesario cumplir otra serie de procesos para acceder al beneficio otorgado por la Ley de segunda Oportunidad, por lo que acudir a profesionales especializados como los de Área Jurídica Global es uno de los pasos más importantes para llevar a cabo el proceso legal.

Casos de éxito de Área Jurídica Global Uno de los principales aspectos que ha caracterizado al Despacho Área Jurídica Global ha sido mantener un 100 % de casos de éxitos en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Dentro de sus casos más recientes, los juristas lograron exonerar la deuda acumulada de una persona física, quien mantenía obligaciones económicas con diferentes entidades financieras, sumando la cantidad de 475.878,39 € entre todas ellas.

A través del asesoramiento y asistencia jurídica, los expertos en materia legal lograron que le fuese concedido a la persona afectada la exoneración a la totalidad de los créditos asumidos. Esto ha permitido que su cliente tenga la oportunidad de retomar su vida libre de deudas y comenzar nuevamente a recuperar su libertad económica.

Hasta el momento, los profesionales de Área Jurídica Global han implementado el mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad en más de 5.000 personas, así como asesoramiento global en más de 50.000 casos de empresas y familias, convirtiéndose en uno de los bufetes jurídicos con mayor experiencia en este ámbito en todo el territorio español.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas GMQTECH, ciclos formativos de Grado Medio, Superior y Másteres oficiales El servicio de alquiler de coches de Aeromon Tours Escapada veraniega en autocaravana con CARVAN SEGUROS Emilia Chaouchi muestra los colores que serán tendencia esta temporada Edición especial del libro Padre de José A. Kapelo por 14,99€