Cursos intensivos de inglés en Sevilla, con Centro Norteamericano

En la mayoría de los países europeos aprender inglés es considerado casi una obligación para los estudiantes y profesionales que buscan ejercer de forma exitosa su carrera. Cualquier compañía de Europa que aspire a trasladar sus negocios al sector internacional necesita que sus empleados, gerentes y directivos tengan un conocimiento avanzado de este idioma. El Centro Norteamericano es fundado con el objetivo de ayudar a los profesionales y empresas de España a aprender inglés de forma rápida y eficaz. Para ello, cuentan con cursos intensivos de inglés en Sevilla, preparación para exámenes oficiales, campamentos, etc.

¿Dónde encontrar un curso intensivo de inglés en Sevilla? La empresa Centro Norteamericano ha desarrollado una serie de cursos intensivos de inglés en Sevilla para las personas que buscan aprender el idioma en el menor tiempo posible. Estos intensivos pueden llevarse a cabo tanto de forma online como offline y están disponibles para todos los niveles conocidos (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Asimismo, los cursos no tienen límite de edad, es decir, pueden hacerlos tanto niños y adolescentes como adultos, así como empresas de cualquier sector. En el caso de las empresas hay modalidades para particulares y para grupos reducidos. A su vez, Centro Norteamericano adapta las clases a las necesidades, metas y nichos de mercado específicos de las compañías que le contratan.

Estos cursos intensivos de inglés en Sevilla también están destinados a la preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL y otras titulaciones. Por último, es importante mencionar que los intensivos de esta empresa incluyen libros avanzados del idioma, asistentes para conversar, realización de talleres, horarios flexibles y experiencias sociales y culturales.

¿Cuáles son las ventajas de tomar un curso intensivo de inglés con Centro Norteamericano? El inglés se ha convertido en un idioma tan importante para las relacionales internacionales que solo en España se pueden encontrar muchas academias destinadas a su formación básica y profesional. La diferencia entre estas academias y el Centro Norteamericano es que este último ha formado a miles de estudiantes en el aprendizaje del idioma desde 1958. Esto supone una ventaja para las personas que desean aprender de manera intensiva con una empresa experta en el área. Además, los profesores que imparten estos cursos intensivos de inglés se han preparado en todas las áreas del idioma, así como en los exámenes oficiales Trinity ISE, GESE, TOEFL, etc. Otra ventaja de estudiar con Centro Norteamericano es que sus aulas físicas están preparadas para ofrecer clases climatizadas, entretenimiento, ordenadores e internet gratuito. Como último valor añadido, tanto sus cursos presenciales como online son para grupos reducidos y homogéneos, ya que su objetivo es ofrecer a cada estudiante una formación personalizada.

La academia de inglés Centro Norteamericano es reconocida por dictar cursos intensivos B1 PET, B2 FCE, C1 CAE y C2 CPE basados en los estudios de Cambridge. Además, su metodología y experiencia del idioma han sido avaladas por la ACEIA y la FACUA.



