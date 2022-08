¿Cómo evitar el divorcio en vacaciones?, por Gaudium Asesores Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

El divorcio es una situación que puede complicarse si las personas no conocen cada uno de los pasos a seguir para lograr esta acción de forma legal, pacífica y beneficiosa para ambas partes. Cuando esto ocurre, es importante que se contrate a expertos en la mediación de divorcios para que la relación de pareja pueda acabar en buenos términos legales y personales. Para ello, Gaudium Asesores ofrece a sus clientes un equipo de abogados expertos en mediación para divorcios, así como un departamento jurídico con profesionales especializados en el tema.

¿Cómo evitar el divorcio en vacaciones? En ocasiones, el detonante de un divorcio ocurre cuando las personas viven en constante estrés diario por situaciones laborales, personales o de estudio. De igual manera, el estar mucho tiempo en el hogar con la pareja y no realizar otro tipo de actividades más que solo lo rutinario puede conducir al aburrimiento o una serie de discusiones sin razón. Por ello, los expertos recomiendan a los matrimonios tomarse un tiempo para disfrutar de las vacaciones, respirar aire en un ambiente diferente y vivir nuevas experiencias que hagan revivir su amor. Estas vacaciones también son excelentes opciones para hablar de qué cambios la pareja considera hacer para mejorar o sanar viejas heridas. Si después de estas vacaciones la pareja decide continuar con el divorcio, los abogados de Gaudium Asesores pueden facilitarles todo el proceso legal. Tanto el departamento jurídico como el equipo de mediación de la compañía se aseguran que sean respetados los acuerdos de ambas partes como el reparto de bienes o custodias.

¿Por qué contratar a un mediador de divorcios? Un mediador de divorcio es una persona que actúa de manera neutral durante la comunicación entre un matrimonio para que este pueda llegar a comprenderse y conseguir un acuerdo sano. El trabajo de este profesional no es apoyar a una persona u otra, sino velar por los intereses de ambos. Además, siempre actuará de forma transparente bajo las condiciones y normativas de la ley. Por otro lado, un servicio de mediación también es el camino más fácil para ahorrar tiempo y dinero durante un divorcio. La razón de ello es que los expertos en esta área saben cómo solucionar de forma rápida cada uno de los problemas que se presente como la repartición de inmuebles y otros bienes. De igual manera, los abogados especializados en mediación de divorcios logran que ambas partes acepten la custodia de los niños bajo condiciones equitativas. La empresa Gaudium Asesores cuenta con un equipo de abogados expertos en mediación de divorcios que son reconocidos en España por trabajar siempre con total confidencialidad y profesionalidad.



