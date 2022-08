Las características diferenciales de Bounce Curl, marca disponible en Boutique Curly Emprendedores de Hoy

martes, 9 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Existe una comunidad de mujeres que tienen el cabello rizado y saben del cuidado y la dedicación que se debe tener para mantenerlo sedoso, con brillo y libre de frizz. El uso de un producto de mala calidad o no adecuado para este tipo de cabello, puede marcar la diferencia en el resultado del tratamiento capilar.

La tienda online de Boutique Curly es distribuidora de productos de alta calidad para el cuidado del cabello rizado u ondulado. Tal es el caso de Bounce Curl, una marca que sacó al mercado productos para el cuidado de los rizos naturales. Con una completa colección de cosmética natural, orgánica y vegana, Bounce Curl consigna la premisa de elaborar productos libres de químicos.

Bounce Curl, especialista en el cuidado de cabellos rizados La marca Bounce Curl nació con una base sólida y una amplia experiencia en la industria química para que todo el mundo aceptara su cabello rizado natural.

En cuanto a la fórmula de Bounce Curl, los ingredientes naturales juegan el papel primordial en el producto. Uno de los más destacados es el aceite de semillas negras (Nigella Sativa) que ayuda a mantener y a promover el crecimiento del cabello. También está el aloe, un ingrediente lleno de vitaminas y minerales esenciales para devolver el estado de salud al cabello.

¿Por qué elegir productos de la marca Bounce Curl? Los productos Bounce Curl contienen una buena cantidad de ingredientes de origen natural y también algunos ingredientes sintéticos. Así, funcionan de acuerdo a la necesidad y textura de cada tipo de cabello, ya sea grueso, fino, ondulado, rizado o afro.

No desaprovechan las maravillas de la naturaleza, pero tampoco de la ciencia. Y es que, según expertos, a veces es necesaria la combinación de ambas para lograr una fórmula y obtener rizos brillantes, hermosos y definidos.

Eso sí, son todos productos indicados para el método curly, por lo cual no contienen siliconas, PEG, colorantes sintéticos, sulfatos, parabenos ni aceites minerales. Esto significa que no solo brindan resultados perfectos en los cabellos rizados sin dañarlos, sino que también, son productos que pueden ser absorbidos por el cuerpo gracias a que sus fórmulas siempre son seguras para la salud.

Bounce Curl, es una marca que se especializa en el cuidado de los cabellos rizados, es así que contiene una variedad de productos que van desde champús clarificantes y low-poos, hasta productos de definición, incluso vitaminas para el cabello.

El más popular de la línea es el Light Hold Creme Gel, ya que es un gel de definición que le sienta bien a cualquier tipo de patrón rizado: ondulado (tipo 2), rizado (tipo 3) y afro (tipo 4). Está formulado en un 80 % de fijador y un 20 % de una receta cremosa e hidratante. Este gel aporta una fijación media que ayuda a dejar unos rizos bien formados y nutridos para un volumen perfecto.

La complementación de cada uno de los productos de la marca, resultan en unos rizos bien definidos, con brillo, volumen y mucha personalidad.



