DHYVANA, una apuesta auténtica por la cosmética natural Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de agosto de 2022, 18:08 h (CET)

Mantener un estilo de vida natural, ético y sostenible es ya la tendencia más relevante en la industria de la belleza, como respuesta a un creciente demanda en el mercado. Los nuevos consumidores, más conscientes medioambientalmente, exigen, por un lado, fórmulas con ingredientes más naturales, y además esperan una producción menos nociva para el medioambiente, incluso con un impacto positivo. El resultado: la Cosmética Eco está siendo cada vez más elegida por consumidores de todo el mundo, dando espacio a empresas innovadoras con propuestas diferenciales, como la compañía de cosmética natural DHYVANA, pionera en la creación de cosmética beyond organic: combinaciones únicas de ingredientes respetuosos para resultados más eficaces.

Beyond Organic: más que cosmética natural En la cosmética más clásica lo habitual es encontrar compuestos sintéticos y, en ocasiones, contraproducentes para la dermis o el medio ambiente. Existen agentes hidratantes como la vaselina, fotoprotectores como la oxibenzona, o conservantes como los parabenos. La cosmética ecológica se desarrolla con ingredientes naturales beneficiosos para la piel y la salud, y respetuosos medioambientalmente.

DHYVANA va más lejos: la propuesta beyond organic significa que además las fórmulas son 100 % veganas, cruelty-free testadas en piel sintética en lugar de animales, libres de gluten y libres de otros alérgenos, tanto naturales como no; biodegradables y respetuosas con los océanos, los ecosistemas marinos y los arrecifes de coral.

Por otra parte, el propósito de eliminar estos ingredientes de poco valor añadido es sustituirlos por otros ingredientes de mayor beneficio para el consumidor, ricos en nutrientes: hialurónico vegano, vitaminas, fermentos prebióticos, plantas terapéuticas, y muchos más.

Superfood para la piel Al dejar de lado el uso de conservantes sintéticos y aditivos no deseados, esta propuesta de Cosmética Eco se nutre de más componentes orgánicos de mejor calidad. Gracias a la utilización sinérgica de distintos ingredientes de origen natural en DHYVANA consiguen combinaciones que actúan como superalimetos para la piel, nutriéndola de forma más eficaz que la cosmética tradicional. El resultado en la piel es más activo, más visible y más sostenible. Así, es de esperar que esta Green Beauty no deje de proliferar, por muchas razones, pero sobre todo por sus beneficios para la salud y el bienestar de la piel.

Para asegurarse de ofrecer estos ingredientes innovadores en DHYVANA colaboran con pequeños laboratorios de los que se abastecen de materias primas de última generación que utilizan en sus fórmulas. Ellos mismos son una startup llevada a adelante por tres jóvenes emprendedores que apuestan por esta propuesta sostenible, respetando valores ecológicos, con resultados puros. Además, el compromiso de DHYVANA incluye el cumplimiento de estándar internacional de cosmética COSMOS en la fabricación de todos sus productos, que garantiza a través del sello de garantía EcoCert.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Contratar los servicios de Inteligencia Artificial aplicada de VAtecno DHYVANA, una apuesta auténtica por la cosmética natural Cómo sanar el abandono con la ayuda del coaching somático Affidea – Clínica Tecma presenta su unidad de endoscopias AFOE Formación, cursos sanitarios homologados para toda España