La proactividad es una de las claves para fomentar la actitud emprendedora de la empresa, Diana Pinos Consulting

lunes, 8 de agosto de 2022, 16:42 h (CET)

La experta en procesos de cocreación Diana Pinos, fundadora de la firma asesora Diana Pinos Consulting, analizó el valor del emprendimiento dentro de las organizaciones. Aseveró que la proactividad es una de las claves para fomentar la actitud emprendedora dentro de la empresa y crucial para mantenerse en el mercado.

Diana Pinos es una profesional en psicología con más de 15 años de experiencia en procesos creativos, innovación empresarial, investigación del consumidor y estrategia de marca. Desde su sitio web, asegura que, junto a otros elementos actitudinales, la proactividad constituye una de las virtudes fundamentales para inculcar dentro de las organizaciones.

Elementos que forman la actitud emprendedora Esta profesional viene trabajando junto a un equipo profesional en la creación y aplicación de metodologías para estimular el crecimiento de las empresas desde adentro. Indica que, para que las compañías puedan generar una dinámica positiva de actitud emprendedora dentro de sus procesos, deben estimular algunos valores.

Además de la proactividad, los miembros de un equipo deben desarrollar visión de futuro, rapidez, flexibilidad, innovación y creatividad. Según Diana Pinos, todo ello junto conforma la actitud emprendedora que necesitan las compañías. Con ella, los empleados adquieren comportamientos como inquietud, curiosidad, ambición y espíritu de superación. Estas actitudes les mantiene las mentes despiertas y en constante generación de ideas.

La especialista dice que las empresas modernas no solo deben fomentar la proactividad y la actitud emprendedora entre quienes conforman su talento humano. También deben procurar la conformación de grupos de trabajo o departamentos específicamente asignados para esas tareas. De hecho, es una política empresarial cada vez más difundida y conocida como intraemprendimiento. No es otra cosa que el emprendimiento dentro de la empresa.

Métodos para estimular la proactividad y la actitud emprendedora Uno de los puntos fuertes en la carrera de Diana Pinos es la creación de metodologías para fomentar la productividad e innovar en procesos productivos. Ella las define como metodologías de creatividad e innovación enfocadas en el usuario. Una de ellas es Design Thinking, con la cual ha sido pionera en Barcelona desde el año 2012. Esta herramienta propone métodos para fomentar la actitud emprendedora dentro de la empresa.

También ha utilizado para sus clientes otras metodologías de innovación y creatividad como Lego®, Serious Play® y Lean Startup®. Ahora se encuentra promocionando una metodología llamada Creativikit®, el primer kit de entrenamiento creativo de alto rendimiento. Este método consta de 4 pasos modulares: entrenamiento de la creatividad, búsqueda de oportunidades, ideación y tangibilizar.

Estas metodologías parecen haberle dado mucho resultado a sus clientes y, por eso, Diana Pinos tiene una cartera llena de marcas prestigiosas. Entre ellas, destacan Grupo Planeta, Norvartis, Fundación La Caixa, Nespresso, la española Seat y la tecnológica HP. Además, colabora permanentemente en proyectos creativos y como mentora de startups.



