Sesiones online de masculinización de la voz con la ayuda de Femivoz Emprendedores de Hoy

lunes, 8 de agosto de 2022, 16:44 h (CET)

Femivoz es una plataforma online que lleva 17 años dedicada al acompañamiento de personas en busca de una armonía entre la voz, la personalidad y la identidad.

Asimismo, proponen sesiones de feminización de la voz, de armonización de la voz y sesiones de masculinización de la voz que ayudan tanto a personas transgénero como a personas cisgénero a obtener una voz masculina en acorde con su personalidad, su edad y su identidad.

Sobre este tema, la logopeda Mariela Astudillo, cabeza de este proyecto explica que el proyecto Femivoz ha ido creciendo, atendiendo cada vez a más personas en busca de un equilibrio vital entre su manera de expresarse y su voz. Uno de los entrenamientos que más está creciendo en la actualidad por la creciente demanda, según la logopeda Astudillo, es la masculinización de voz.

La masculinización de la voz con Femivoz La masculinización de la voz consiste en un proceso que ayuda a reforzar las características masculinas vocales y expresivas de la persona. La logopeda menciona que, para que el proceso sea exitoso, se deben incluir las características acústicas, prosódicas y emocionales dentro del entrenamiento vocal; a saber, no centrarse únicamente en la voz como conjunto de sonidos.

Las sesiones de masculinización de la voz se realizan a través de plataformas como Skype, Zoom, Whereby o WhatsApp Vídeo. Astudillo explica que el programa se aplica mediante sesiones de 30 minutos semanales que se refuerzan con una serie de ejercicios diarios. Estos se realizan con el objetivo de entrenar los parámetros vocales y extravocales que tornarán la voz a una sonoridad más masculina en acorde con la percepción de la masculinidad del aprendiz o paciente.

Astudillo dice que la duración del programa de sesiones es variable y depende fundamentalmente de parámetros como la edad, la hormonoterapia, la identidad del aprendiz, la demanda, la salud vocal…

Un entrenamiento en tres etapas Para la responsable de Femivoz, el programa de entrenamientos online está especialmente diseñado para hombres transgénero y cisgénero. En el primero de los casos, se enfocan en pacientes que no han quedado satisfechos con la terapia hormonal. En los hombres cisgénero, se concentran en pacientes que no están a gusto con la frecuencia fundamental de su voz o que han tenido problemas de puberfonía; a saber, alteraciones en el proceso de muda de la voz.

El programa se cumple en tres etapas: la evaluación, el entrenamiento y la automatización. Durante la evaluación, se llevará a cabo un análisis del gesto vocal del paciente y se analizará la demanda para definir un calendario de sesiones adaptado a los objetivos que se quieran obtener. En la segunda etapa, se complementará el entrenamiento vocal de masculinización de la voz con ejercicios a domicilio y una rutina diaria precisa que demandará por parte del aprendiz una disciplina cotidiana. La última etapa puede variar en función de los aprendices y consiste en la automatización y la naturalización de los resultados. Mariela Astudillo dice que lo más importante es siempre tomar en cuenta la demanda de cada persona, adaptar las herramientas a los objetivos y a las exigencias de cada aprendiz pero, sobre todo, velar por mantener una salud vocal en todo momento. Por ello, es tan importante acudir a profesionales de la voz que estén especializados en masculinización de la voz y en voz identitaria, como el logopeda Damián Osorio, logopeda responsable del área de masculinización de la voz dentro del equipo de Femivoz.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Contratar los servicios de Inteligencia Artificial aplicada de VAtecno DHYVANA, una apuesta auténtica por la cosmética natural Cómo sanar el abandono con la ayuda del coaching somático Affidea – Clínica Tecma presenta su unidad de endoscopias AFOE Formación, cursos sanitarios homologados para toda España