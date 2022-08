MMB Legal Abogados y la resolución de casos complejos

MMB Legal Abogados puede resolver los casos complejos de emigrantes polacos y ciudadanos españoles. En la actualidad, hay una gran cantidad de extranjeros provenientes de Polonia que requieren atención en abogacía para resolver sus problemas legales. Por ese motivo, este bufete de abogados se especializa en resolver juicios en las diferentes ramas del derecho, con una traducción sólida que permite comprender su situación ante los tribunales.

Resolver casos complejos con MMB Legal Abogados La interpretación es una de las principales problemáticas en los casos legales de extranjeros que no hablan español, ya que muchas veces el personal que se dedica a realizar la traducción en los juzgados no son intérpretes de profesión, lo que dificulta la posibilidad de dar a entender la declaración de manera clara. Esto es sumamente relevante porque una mala interpretación puede hacer que los jueces o encargados de tomar la decisión no comprendan el mensaje y hagan un juicio negativo.

Monika Marczewska es fundadora del despacho MMB Legal Abogados y por su origen polaco se ha visto en la obligación de atender casos complejos en su lengua materna.

Al no ofrecer una interpretación adecuada se vulneran los derechos del detenido, tanto al momento que se declara como en los documentos legales que se presentan ante la ley, es por ello que la gran mayoría de los clientes de MMB son polacos. Desde sus inicios como abogada, Marczewska enfrentó exitosamente juicios con posibles sentencias a varios años en prisión

Servicios especializados de abogacía Es importante mencionar que la fundadora del despacho se licenció directamente en España y está inscrita en el Ilustre Colegio de Abotagados de Madrid, lo que quiere decir que cuenta con los conocimientos certificados de las leyes para resolver situaciones legales en territorio español. En esta misma línea, sus servicios se enfocan en las diferentes ramas del derecho penal, como delitos relacionados con el narcotráfico, organizaciones criminales, así como el penitenciario. En este último, ha tenido éxitos en paralización de Orden Europa de Detención Entregada y absolución en el mayor tráfico de contrabando de tabaco en Islas Baleares.

Aunado a esto, el bufete ofrece atención en derecho civil y familiar, esto porque el personal está altamente calificado para atender situaciones legales en torno a esta índole.

De cualquier manera, una ayuda legal es el derecho que tienen tanto los ciudadanos españoles como los extranjeros que están en trámites legales en el país. Es por este motivo que MMB Legal Abogados ofrecen atención personalizada en casos complejos.