Todo lo que se debe saber sobre el microblading

Las cejas juegan un papel muy importante para lograr un rostro bello y harmónico. Para que estén perfectas, es necesario que tengan un aspecto natural y que su forma, tamaño y volumen sean acordes a las facciones de cada persona. Hoy en día, existen diferentes técnicas para perfeccionarlas, pero la más demandada es el microblading

El Microblading, también conocido como “pelo a pelo”, consiste en realizar un maquillaje semipermanente en las cejas.

Para llevar a cabo este procedimiento, es totalmente necesario formarse y especializarse adecuadamente y contar con los diplomas y certificados oportunos, ya que además de la gran responsabilidad que implica la realización de un procedimiento en el rostro que tendrá bastante durabilidad, existen una serie de requisitos sanitarios y legales que deben cumplirse para poder ejercer, entre ellos contar con la titulación homologada exigible. En ese sentido, Ideal Academy by Pilar Rico, es un referente a nivel nacional, ya que ofrece una formación diseñada para que cualquier persona pueda convertirse en un auténtico profesional del microblading en tiempo récord aunque no tenga conocimientos previos. Esta Escuela de Microblading y Micropigmentación imparte formaciones presenciales y online no solo en diversas ciudades de España, sino también en otros países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Cómo se realiza el microblading y por qué es una de las técnicas más solicitadas del momento El microblading es un tratamiento estético que se realiza implantando pigmento en las cejas, concretamente en la capa basal, y simulando la forma y color del vello existente. Una de las razones que llevan a las personas a solicitar este procedimiento es el hecho de que proporciona un aspecto totalmente natural dado que se realiza de forma manual, creando uno a uno los trazos que imitan perfectamente el pelo natural, consiguiendo así la total integración del trabajo realizado sin que se aprecie nada artificial.

Cualquier persona que no presente incompatibilidades por temas médicos, puede ser candidata para esta técnica, pero está principalmente recomendada para aquellas que tienen unas cejas muy finas, con huecos, poco definidas, caídas o asimétricas. Los resultados que se obtienen con esta técnica son muy satisfactorios, logrando rejuvenecer completamente la mirada, hasta el punto de llegar en algunos casos a obtener el efecto visual de un lifting.

Un gran beneficio de la técnica del microblading es que los efectos son duraderos, ya que quienes se la realizan pueden disfrutar de unas cejas definidas y voluminosas durante un año aproximadamente o incluso más.

Otra de las ventajas del tratamiento en cuestión es que utiliza pigmentos hipoalergénicos que deben estar autorizados por la AEMPS, por lo que es muy difícil que cause reacciones alérgicas.

Algo a destacar es que es una técnica prácticamente indolora, ya que se trabaja de forma superficial, y en personas muy sensibles puede utilizarse una crema calmante para que el cliente no sienta ningún tipo de dolor mientras le realizan el servicio.

El coste de este método para perfeccionar las cejas es bastante accesible, por lo que vale la pena invertir en él, ya que quienes opten por el microblading se olvidan de maquillarse esta importante zona del rostro.

Por último, cuando las cejas vayan perdiendo el efecto y el color se aclare o pierdan definición, pueden seguir manteniéndolas realizando un retoque.

Cursos de microblading para convertirse en un profesional de la técnica Para realizar la técnica del microblading es imprescindible y obligatorio a nivel legal haberse certificado en el área.

Actualmente, el mundo de la belleza es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel económico y especialmente la rama del maquillaje semipermanente, ya que existe una gran demanda del servicio que además va en aumento. Numerosas personas han visto ya en esta profesión la oportunidad de independencia y alta facturación que buscaban y han decidido formarse adecuadamente para ejercer a día de hoy como grandes profesionales de éxito.

En la Escuela Internacional de Microblading y Micropigmentación de Pilar Rico se ofrece el Curso de Micropigmentación Manual de cejas, que incluye varias técnicas, entre ellas el microblading. Para saber más sobre el programa, precios, fechas y ciudades donde se imparte, se puede acceder a su página web.