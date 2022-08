El test de receptividad endometrial de Vida Fertility permite aumentar las probabilidades de embarazo

Generalmente, se cree que lograr un embarazo depende únicamente de la calidad de los espermatozoides, óvulos y embriones. Sin embargo, el endometrio también representa un elemento fundamental. Aproximadamente el 20 % del éxito de un embarazo depende de este tejido que recubre la cavidad uterina.

En ese sentido, el estudio de receptividad endometrial es uno de los más innovadores para evaluar el estado del endometrio. Este test realizado en clínicas especializadas en reproducción asistida como Vida Fertility permite corregir diferentes tipos de alteraciones de la receptividad, así como también evaluar la cantidad de bacterias normales y patógenas que colonizan en el endometrio.

Test de receptividad endometrial: ¿en qué consiste? La función que desempeña el endometrio en un tratamiento de reproducción asistida figura como uno de los elementos más importantes para conducir al éxito del embarazo. Según expertos, de no estar preparado el endometrio o no existir un reconocimiento adecuado de embrión-endometrio, es posible que el embarazo no se lleve a cabo. Es por esta razón que evaluar la receptividad endometrial es de vital importancia para conocer en qué condiciones se encuentra el endometrio.

También conocido como Test ERA, este estudio contribuye a saber cuándo es el momento adecuado para llevar a cabo la transferencia de embriones desde una perspectiva molecular. Esto se debe a que el endometrio va cambiando durante el ciclo menstrual y se prepara para la implantación del embrión. En ese sentido, este tejido solo es receptivo por un corto tiempo, entre 12 a 48 horas. Sin embargo, esto puede variar según la ventana de implantación de cada paciente, siendo útil el Test ERA para saber en qué condiciones se encuentra.

Los especialistas de Vida Fertility recomiendan que las pacientes que se realizarán tratamientos de fertilización in vitro, ya sea ovodonación, embriodonación o método ROPA, lleven a cabo este test de receptividad endometrial para conocer el momento indicado para realizar la reproducción asistida.

¿Cómo se realiza el test de receptividad endometrial? El test de receptividad endometrial se considera un procedimiento sencillo en el que se toma una muestra de tejido del endometrio tras un ciclo preparatorio. El propósito de esta prueba es determinar detalladamente las condiciones de una transferencia embrionaria y establecer si el endometrio está en el momento preciso para llevar a cabo la implantación, lo cual requiere planificación.

Aunque se trata de un estudio fácil, es recomendable que el test de receptividad endometrial se lleve a cabo por profesionales especializados como los de Vida Fertility. Estos expertos cuentan con las instalaciones y conocimientos necesarios para llevar a cabo el estudio de una forma apropiada y garantizar la seguridad de las pacientes, cumpliendo todos los requerimientos indicados para su realización.