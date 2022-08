¿Por qué contar con Área Jurídica Global para recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad? Emprendedores de Hoy

La Ley de Segunda Oportunidad brinda la posibilidad de cancelar deudas contraídas de buena fe. En el caso de no contar con patrimonio suficiente para poder pagarlas o de que las deudas no superen los cinco millones de euros, es posible acogerse a dicha ley.

Área Jurídica Global acompaña a quienes lo necesiten en el asesoramiento de la ley de segunda oportunidad. Este plan, de gran aceptación entre las personas que tienen deudas pendientes y ya no pueden cancelarlas, busca poder sanear el sistema crediticio de los ciudadanos, con facilidad y extensión en las cuotas.

Asesoramiento jurídico de la mano de expertos Contar con un abogado para poder aplicar la Ley de Segunda Oportunidad es de suma importancia. En este proceso, el abogado a cargo puede lograr la cancelación de la deuda de la forma más conveniente para el cliente. La firma, especializada en este tipo de gestiones y en concurso de acreedores, entre otros, ha ayudado a más de 5.000 familias y empresas a volver a nacer financieramente para iniciar una nueva vida.

Área Jurídica Global busca en cada uno de los casos la mejor forma de llegar a un acuerdo entre el acreedor y el deudor para llegar a deuda cero con el menor coste financiero. Con más de 190 abogados y presente en toda España, este despacho de abogados brinda también otros servicios como arbitraje y mediación, hipotecas abusivas; tarjetas y préstamos excesivos; inspecciones de Hacienda; negligencias médicas; concurso de acreedores; sociedades y seguridad, acoso telefónico, y baja en registros de morosidad.

Entre los casos llevados, se ha logrado la devolución de 20.000 euros por parte de una tarjeta, o la exoneración de más de 4 millones de euros de deudas a una familia por parte de un juez. De esta manera, las gestiones de este despacho llevan la solución a cada problema.

La importancia de contar con unos de los mejores asesores jurídicos En el mundo actual, contar con asesoramiento en todas las ramas jurídicas como civil, penal, mercantil y administrativo, es indispensable. Gran parte de la vida necesita el asesoramiento de un abogado o asesor jurídico con experiencia demostrada.

En el caso de la ley de segunda oportunidad, el asesoramiento es esencial para concretar de manera simple y práctica el mejor plan de pagos. Esta ley, nacida en el 2015, ya era estudiada durante el año anterior por los abogados de la firma, de modo que se han vuelto especialistas de primera línea en la aplicación de la ley.

Los más de 25 años de experiencia de este despacho de abogados brinda un asesoramiento confiable. Área Jurídica Global y sus abogados se actualizan constantemente con todas las novedades legales y disponen de un departamento de Control de Calidad, para realizar controles diarios por diferentes medios para los clientes, solucionando problemas y resolviendo cualquier duda.



