Domotics and Technology amplía su red de aliados comerciales

lunes, 8 de agosto de 2022, 12:13 h (CET)

La firma Domotics and Technology, especializada en proveer soluciones de automatización y domótica para hogares y empresas, anunció su plan de expansión comercial en 2022. Los representantes de la compañía señalaron que la ampliación consiste en ampliar red de aliados comerciales y aumentar el tamaño de su departamento comercial.

El objetivo principal del cronograma se centra en reforzar su presencia en regiones de España y Europa, así como abrirse a distintos mercados de América. En este continente, el plan de la empresa está enfocado en naciones como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela.

Soluciones a la altura de las necesidades actuales Domotics and Technology es una compañía cuyo centro operativo está ubicado en la ciudad de Madrid. Esta se enfoca en el diseño e instalación de equipos de tecnología domótica con el propósito de automatizar hogares y convertirlos en espacios inteligentes. Son soluciones particularmente pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con movilidad reducida.

Los equipos de la compañía usan una conectividad avanzada como Smart WiFi Switch, un router con tecnología en malla o asistentes virtuales. Además de la venta, la empresa provee una garantía, soporte técnico permanente y servicio posventa. De esta manera, los usuarios tienen la tranquilidad de disfrutar de espacios automatizados con el control de sus funciones siempre a la mano.

La marca madrileña asegura que la domótica permite a las personas contar con espacios que facilitan su vida diaria. A la vez, automatizar las funciones hace posible tener una mayor eficiencia en el uso de recursos como la energía, la iluminación natural y el agua. Estas ventajas generan una rápida rentabilización de la inversión.

Expansión con calidad garantizada Los ejecutivos de la firma dicen que para captar clientes en estos nuevos mercados, la firma cuenta con un portafolio de productos y servicios innovadores. Uno de sus productos bandera es el D&T Signal Booster. Se trata de un amplificador de señal tribanda con áreas de cobertura de 500 y 800 metros cuadrados en las redes GSM / WCDMA / DCS.

Otra de sus apuestas fuertes son los packs de automatización sin permanencia, que consisten en equipos con interruptores de pared, routers y teléfonos inalámbricos. Domotics and Technology entrega todos los componentes configurados para controlar los ambientes del hogar de forma sencilla y sin complicaciones. Con ello, ofrecen un importante elemento diferenciador a sus aliados comerciales.

La atención de la empresa se extiende hasta la instalación y ejecución de las reformas necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos de domótica. Esta reacondiciona y repara las instalaciones de los espacios para hacerlos compatibles con las nuevas tecnologías. Así, se garantiza el óptimo desempeño de todos los dispositivos para un mejor aprovechamiento de sus ventajas.



