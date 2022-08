Lucas & Lola comercializa ropa para mascotas Emprendedores de Hoy

Durante muchos años, se ha creído que usar vestimenta para los perros puede resultar negativo. Quienes lo afirman se basan en que estas mascotas ya tienen un pelaje que les protege del frío. Además, en la naturaleza, nunca se abrigan y no presentan problemas. Aunque esta afirmación es cierta, no se aplica en el caso de muchos perros domésticos.

Las razas han variado tanto en los últimos años que ya no se parecen a sus ancestros salvajes y les costaría adaptarse fácilmente a un hábitat natural. Lucas & Lola es una buena solución para abrigar a los perros y evitar que se sometan a cambios bruscos de temperatura. Este comercio dispone de un amplio catálogo de abrigos y ropa para mascotas con una gran variedad de estampados, diseños y materiales.

Casos en los que es necesario abrigar a los perros Las viviendas suelen tener equipos de climatización que permiten mantenerlas cálidas aún en los días más fríos. Cuando el dueño de un perro decide llevarlo de paseo, el cambio de temperatura repentino puede resultar muy agresivo. Esto sucede especialmente en los perros de tamaño pequeño, quienes tienen una mayor superficie corporal en proporción a su peso si se comparan con los perros grandes. Como consecuencia, pierden calor más rápidamente y necesitan abrigo. Esto también ocurre con los caninos de poco pelaje, los cuales tienen menor resistencia al frío que los de pelo abundante.

Los perros ancianos y cachorros también necesitan ser protegidos del clima, ya que disponen de una menor resistencia a los cambios bruscos. Además, los perros viejos suelen sufrir de artrosis o artritis. Sus músculos se debilitan y su sistema de defensa ya no es tan eficiente. Un frío intenso puede hacer que se enfermen, por lo que es importante mantenerlos abrigados.

Abrigos y ropa para mascotas, en Lucas & Lola En Lucas & Lola, es posible encontrar diferentes modelos de ropa para mascotas, ya sea más o menos sofisticada, vistosa o discreta, muy adornada o más sobria. Los dueños de perros pueden elegir entre una gran variedad de estampados y diseños y escoger aquellos que mejor se adapten a sus gustos. Pero, sobre todo, pueden contar con la tranquilidad de adquirir piezas elaboradas con materiales cómodos que evitan irritar la piel de sus mascotas.

La ropa que comercializa Lucas & Lola es de fabricación propia. Disponen de varias tallas, pero, en caso de necesitar una forma o medida especial, pueden comunicarse con el equipo de la compañía para consultar el presupuesto. Incluso, ofrecen la posibilidad de personalizar la prenda con el nombre de la mascota.



