El Curling Custard Gel de la marca Kinky-Curly

lunes, 8 de agosto de 2022, 11:29 h (CET)

El cabello rizado suele tener problemas para peinarse o desenredarse por encrespamiento, exceso o falta de volumen y por la sequedad. Por esta razón, siempre es necesario contar con productos de excelente calidad que entreguen la sedosidad y brillo necesarios para este tipo de cabello.

Boutique Curly es una tienda online que ofrece para la venta una variedad de productos para cabellos ondulados, lisos o rizados, como champús y acondicionadores, mascarillas, aceites, geles, ceras, espumas y un sinfín de artículos y accesorios para el cuidado del cabello. Entre todos ellos, se destaca el Curling Custard Gel por sus propiedades y sus múltiples beneficios.

Curling Custard Gel elimina el frizz de cabellos secos al instante Curling Custard Gel de la marca Kinky-Curly es altamente recomendado para cabellos rizados y está en venta a través de Boutique Curly. Su fórmula a base de extractos de plantas transforma, al instante, el cabello fino, seco y con frizz en rizos sedosos, con brillo y bien definidos.

Este gel, que en su fórmula incluye néctar de agave, manzanilla, aloe vera y ortiga, aporta nutrición e hidratación al cabello rizado, ondulado o afro. El resultado es un pelo con ondas que resaltan su fórmula natural sin que se endurezcan, se maltraten, resequen o tengan un aspecto graso o crujiente.

Actualmente, este producto presenta una gran demanda en la tienda online. Por un precio de 34,99 €, este gel entregará al cabello rizado u ondulado el peso y volumen para definir los rizos y quitar el encrespamiento o endurecimiento muy característico en este tipo de pelo.

Un buen producto no debe llevar proteína, sulfatos, siliconas, glicerina ni parabenos. Por eso, quienes se preocupan por la salud de su cabello deben escoger una marca que no utilice estos ingredientes en su fórmula como lo es Kinky-Curly.

Los productos para el cabello rizado no deben contener silicona o sulfatos Los acondicionadores, champús y productos para el cabello que llevan silicona son fuente de opacidad y pérdida de brillo. Este ingrediente se acumula sobre el cabello y actúa como una barrera que impide la hidratación.

La marca Kinky-Curly está comprometida a desarrollar productos para el cabello con ingredientes naturales que lo humectan y lo fortalecen. Una muestra es su Curling Custard Gel, que ayudará a crear un estilo fabuloso y a mantener un cabello saludable.

En la tienda virtual de Boutique Curly, se distribuyen algunas de las marcas para el cabello más reconocidas del mundo, que además son libres de tóxicos y hechas con extractos botánicos o naturales que cuidan de forma activa el cabello ondulado.



