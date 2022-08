Más de lo que parece. Estuve ingresado en el Hospital Valdecilla y el de Santa Clotilde, ambos de Santander, 43 días, desde el 6 de Enero Festividad de los Reyes Magos hasta el 18 de Febrero. Voy a cumplir 86 años, al darme de alta me recetaron un andador, dudaba de que podría recuperarme, pero me he recuperado y vamos al tema, aunque yo solo me valgo por mi mismo, en numerosas ocasiones mucha gente se ha ofrecido para ayúdame y ves como la gente es buena.

Lo que enrarece el ambiente y crea enfrentamientos y divisiones, son los políticos, pero la gente ya está harta de este sistema que se estableció para “gente de mal vivir”. Y vemos como se multiplican los millonarios y al mismo tiempo los pobres. Estoy seguro, que si los políticos anulasen la infinidad de leyes inmorales y perversas que han promulgado y la Iglesia Católica recuperase lo sagrado, se formaría una mayoría de esa gente buena que cambiaría completamente la sociedad.

Pero ¿Cómo puede haber personas tan insensatas? ¿acaso manipuladas por Satanás? Por que es de una insensatez mayúscula, negar la existencia de Dios, cuando contemplamos todo el universo y también a estos insensatos que niegan su existencia. Termino como empecé, hay mucha gente buena pero no quiere participar en este Sistema pagano, pues va en contra de sus creencias.

Creo que la Iglesia Católica, debe proclamar la doctrina cristiana, sin medias tintas ni ambigüedades, pues aquí también pasa como con los políticos, que no están de acuerdo con las actuaciones de muchos de sus miembros de la Jerarquía y el clero. Pero todas esas adversidades son rechazadas por esa multitud de gente buena, que son los que prevalecerán.