La iglesia y la pederastia

Ya son muchos los escándalos por pederastia en los que la Iglesia se ha visto envuelta. Pero, lo peor no es que un presbítero tenga inclinaciones perversas con los niños, lo peor es la grave responsabilidad en la que recae La Iglesia al ocultar el hecho. Sé que la Iglesia ha pedido perdón por ello y hacen bien, pero el mal ya está hecho y la confianza en su mensaje (la fe), se ha visto perjudicada por esta causa.

Al igual que un padre que viola a su hijo o hija, perdería la patria potestad de sus descendientes, sería encarcelado y se canjearía el desprecio de toda la sociedad por mucho que pidiera perdón, de la misma manera la Iglesia como institución ha perdido la autoridad para representar a Dios en la tierra. Lo digo porque, a pesar de que pidió perdón, parece no haber escarmentado. Me explico:” Después que estalló el escándalo de Montserrat y de los “boy scouts”, leí que los pederastas aprovechan que los niños están solos para hacer de las suyas.

Bien, la Iglesia a la que yo voy organiza todos los años unos campamentos para los niños. Y yo me sentí en la obligación de avisar a toda la comunidad de que aleccionaran a sus hijos. Y qué mejor momento para hacerlo que cuando estábamos todos reunidos en misa. Pues bien, pasado unos días de aquello, me prohibieron hablar más, aunque todo el mundo puede hacerlo”. Por eso pienso que, si verdaderamente estuvieran arrepentidos, lo que yo dije no les sorprendería, sino que lo tendría que haber agradecido por el detalle ¿no cree?