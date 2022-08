Violando el capitalismo Ismael López Pozo, León Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 8 de agosto de 2022, 10:29 h (CET) Cabe decir, entre otros, parte de lo actual jurídico vigente estableciendo el capitalismo como político sistema económico en lo que llamando España. Se debe decir, ilegalmente, sin hogar, viviendo con carencias económicas durante un tiempo sucedido con respecto a los ocho años que mientras ilegalmente me robaron varias cuentas bancarias, y cabe decir también que me robaron varias cantidades económicas que pertenecerme según normativas vigentes que regulando estatales ayudas económicas.

Padeciendo varias enfermedades por lo narrado mientras yo habiendo pagado grandes cantidades económicas como oficiales impuestos estatales en lo que llamando España, y judicialmente me reclamaron varias cantidades económicas porque oficialmente según varios trabajadores estatales españoles debiendo cumplir con artículos de lo que llamando como "Código Penal" mientras entre otros estatalmente ilegalmente con respecto a varios sucesos que formando mi ilegal situación de esclavitud varios estatales trabajadores oficiales negando el cumpliendo de lo que llamando como "art. 512 del vigente Código Penal".

Cabe decir existiendo multitud de problemas porque robando ilegalmente el capitalismo que legalmente correspondiendo individualmente a cada persona española, y cabe decir que el capitalismo estando entre otros como derecho a la propiedad privada que ilegalmente violando con colaboración de la ilegal represión estatal. También cabe decir una propiedad individual pudiendo entre otros estar formada por bienes físicos pero también así por lo que llamando como derechos y libertades mientras tales debiendo estar como inherentes a cada persona española según tal parte de lo jurídico.

Cabe decir existiendo una contaminación de corrupciones que estando como enorme mientras estatalmente alegando pagarme lo que llamando como una pensión económica que no existiendo según trabajadores de uno de los oficiales bancos que guardando relación con lo que ilegalmente me fue robado con relación a ilegales robos sucedidos de cuentas bancarias.

Abrió el telón de mis párpados y verme como parte del absurdo social mientras obligarme a trabajaren lo que llamando como partes de ilegales escenarios de cine si yo queriendo sobrevivir porque como muchos individualmente yo también entre otros necesitando alimentarme para vivir durante un tiempo concreto.

Con corrupción administrando el dinero estatal que formado por oficiales impuestos mientras varias vidas ilegalmente individualmente condenadas a vivir en parte de tal absurdo, y así sin saber lo que socialmente estando como correcto por entre otros el físico funcionamiento de las sociales contradicciones que entre otros administrando ilegalmente lo estatal que entre otros estando como sanitario y judicial y militar y policial.

Todo estando como de mentira como entre otros también todo estando como contaminado por las corrupciones ilegales, y cabe decir me siento vejado por la forma con que mi vida sucediendo durante tales años a pesar de haber realizado yo los trámites que yo debía hacer por ello según legales conclusiones que parte de lo jurídico vigente. Cabe decir soledad que provocada por la forma con que esclavizandome ilegalmente mientras con tal no distinguiendo lo que estando como un animal con respecto a lo que estando como una persona.

Busqué y no encontré grupos sociales que teniendo metas que estando como correctas para combatir los problemas que esencia de las causas de lo narrado sucedido, y "PENSIONESLOPEZ" y cabe emitir saludos cordiales.

