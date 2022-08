La equipación off road personalizada de calidad de ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

domingo, 7 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Las competencias de motocross, enduro y trail tienen altas exigencias. Por esta razón, ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece una gran variedad de equipación off road personalizada y de calidad.

Cada una de las disciplinas comprende un complejo proceso de manejo, por lo cual elegir la vestimenta adecuada permite al piloto moverse con naturalidad.

Cualidades de la equipación off road La vestimenta es una parte importante del equipo de cualquier modalidad off road. La equipación para los deportes de moto incluye todo el kit de protecciones y por encima la ropa que debe ser cómoda.

Para poder realizar diferentes técnicas de conducción, los competidores utilizan un tipo de traje flexible que le da la libertad de movimiento. Asimismo, debe resistente al desgaste y proteger las zonas específicas que necesitan mayor defensa, como la zona de rodillas que siempre sufre mayor desgaste. Los pantalones off road de ADHESIVOSEMBARRADOS incluyen refuerzo en las rodillas en piel de la mejor calidad para ofrecer una mayor resistencia al desgaste motivado por el roce.

Inicialmente, las camisetas son elaboradas con un material de alta resistencia y elasticidad, lo cual quiere decir que están diseñadas para brindar comodidad al conducir. De la misma manera, duran mucho tiempo porque el material es apto para estar en contacto con tierra, lluvia, golpes o cualquier otro agente que pueda desgastarlo.

Por otro lado, es importante que cuando se elige una talla, se tenga en cuenta la protección que se utiliza en la parte interior, en este caso, las prendas de ADHESIVOSEMBARRADOS ya cuentan con este aumento. Por esta razón, se debe pedir la talla que se use en cualquiera de las prendas.

En relación con el pantalón off road cabe destacar como en todas las prendas de ADHESIVOSEMBARRADOS que es totalmente personalizado y cumple con las características similares a la camiseta, pero con especial cuidado en la zona de las rodillas, donde incluye un refuerzo de piel de la mayor calidad, para hacer frente al desgaste motivado por el roce. Asimismo, disponen de un cierre ajustable que permite cerrar las diferentes partes para que el movimiento sea más cómodo y proteja mejor. El pantalón incluye numerosas zonas elásticas para que su comodidad sea absoluta.

Equipos personalizables para off road Para el invierno, cabe destacar completar la equipación con las chaquetas de moto trail diseñadas para el Dakar. Son muy útiles y necesarias para las rutas en invierno cuando hay mucho barro, puesto que protegen del clima e igualmente protegen con una capa extra ante accidentes. En este sentido, se elaboran con un material exterior resistente al agua y no permite que el frío pase a la parte interior, de la misma manera, tiene bolsillos y cierres que la hacen más eficaz.

Como cada una de las prendas son necesarias, ADHESIVOSEMBARRADOS ofrece diferentes packs para la equipación off road que incluyen pantalón, camisa y complementos, para que los conductores puedan manejar de manera segura. Esta empresa, además, pone a disposición la personalización de todos los equipamientos de su catálogo. Desde cambiar los colores, formas, hasta colocar el nombre y la enumeración. En cualquier caso, en la página web de la marca se consigue la equipación necesaria para las competiciones de motocross, enduro o trail.



