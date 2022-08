Servicio de detección de Pegasus, con Globátika Lab Emprendedores de Hoy

domingo, 7 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Pegasus en un software diseñado por la empresa israelí NSO que ha sido un éxito mundial de ventas porque permite espiar en directo móviles inteligentes y ordenadores. Según distintos artículos publicados en periódicos alrededor del mundo, hay varios organismos estatales de inteligencia que han adquirido este programa y también organizaciones criminales que se dedican a recopilar datos con esta herramienta.

No es necesario hacer clic en ningún enlace para instalarlo. Pegasus puede ser introducido a distancia a través de un dispositivo de transmisión o de forma manual por alguien que tenga acceso al móvil de la víctima. Aquellas personas con altos cargos en organismos públicos o empresas privadas que dispongan de información sensible en sus dispositivos pueden acudir al Servicio Detección Pegasus, que ofrecen los peritos informáticos que integran el gabinete Globátika Lab. De esta manera, es posible detectar si el software ha sido instalado y disponer de una certificación con validez judicial.

¿Cómo funciona Pegasus? Una vez que este programa es instalado en un dispositivo, cuenta con la capacidad de explotar vulnerabilidades para recopilar información durante las 24 horas del día. Se instala en la memoria temporal y es prácticamente indetectable para los usuarios que no son expertos en informática.

A través de Pegasus, es posible llevar a cabo una gran variedad de tareas de espionaje, como rastrear llamadas, recopilar contraseñas, leer mensajes de texto SMS, rastrear la ubicación del dispositivo y acceder a libretas de direcciones, contactos y documentos guardados. También sirve para recopilar información de aplicaciones como Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram y Skype, entre otras.

Pero no solo es capaz de recopilar información accediendo a los documentos y bases de datos del sistema, el software Pegasus es capaz de controlar el dispositivo móvil, ya que tiene la posibilidad de activar de forma remota la cámara o el micrófono del teléfono. Se trata de uno de los programas de espionaje más potentes de todo el mundo.

Pegasus trabaja las 24 horas del día recopilando información del teléfono móvil, alojándose en la memoria temporal para ser así casi indetectable al usuario. De ahí la importancia de acudir a peritos informáticos expertos como los de GlobátiKa para analizar el terminal cuando antes.

Con el apoyo de peritos informáticos es posible detectar si un móvil ha sido hackeado con Pegasus Los peritos informáticos de Globátika Lab realizan análisis en distintos modelos de teléfonos y tabletas iPhone y Android para detectar si el software de Pegasus está o ha estado infectado con anterioridad. Además, en caso de ser necesario, pueden adjuntar un certificado con validez judicial para presentar ante los tribunales en caso de demanda.

Durante el tiempo necesario para realizar el análisis pericial, el teléfono debe permanecer en el laboratorio forense. En estos casos, esta empresa ofrece teléfonos de sustitución en los que solo hay que insertar la tarjeta SIM para poder seguir recibiendo llamadas y mensajes. Con estos dispositivos, no hay posibilidades de ser espiado. El servicio de detección del spyware Pegasus tiene un coste elevado debido a que es una operación compleja que requiere el tiempo suficiente para llevar a cabo los análisis necesarios.

Los peritos informáticos del gabinete Globátika Lab cuentan con la capacidad de detectar el software de espionaje Pegasus, una de las herramientas más potentes para la extracción de datos. Una herramienta de lo más útil, puesto que, en las manos incorrectas, este programa puede producir mucho daño.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.