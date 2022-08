Prados Moros da las claves para tener una cocina de éxito

Uno de los aspectos más trascendentales para el desarrollo de una boda es la elección del menú, junto con los ingredientes y las técnicas adecuadas para asegurar una experiencia gastronómica destacada.

En la finca Prados Moros, ubicada a solo 35 minutos de Madrid, los novios tienen la posibilidad de escoger el menú de boda que mejor se ajuste a sus preferencias, con la asesoría de cocineros expertos que cuidan cada detalle durante la preparación. En ese sentido, la misión del establecimiento es realizar un menú con el objetivo de integrar los sentidos de todos los invitados para generar satisfacción.

Los cocineros de finca Prados Moros elaboran el menú de acuerdo con las solicitudes del cliente El éxito de la cocina en Prados Moros tiene mucho que ver con la elaboración propia, donde el equipo se implica diariamente para buscar y seleccionar las mejores materias primas, con el mayor cariño y profesionalidad posible. La cocina de Prados Moros nace de una cocina tradicional española que combina con técnicas actuales e internacionales para proporcionar ese toque de originalidad que pone la guinda al pastel.

Dado que la prioridad es el cliente, son los novios quienes eligen desde los aperitivos del cóctel, los entrantes, los platos principales y el postre, teniendo en cuenta las intolerancias alimentarias o cualquier otra petición. De esta manera, cada solicitud es tratada de forma personalizada, con la premisa de conservar y garantizar el alimento, así como la calidad en las elaboraciones. Asimismo, conscientes de la necesidad de evolucionar permanentemente, la cocina de Prados Moros recibe sugerencias e incorpora lo mejor del mercado tradicional. Por ello, en los últimos años han modificado su modelo de negocio, incorporando productos ecológicos y de proximidad que impliquen un beneficio para el medioambiente.

El equipo de la finca Prados Moros brinda asesoría para escoger el menú adecuado. Una de las claves para el éxito de una boda es escoger el menú correcto para lograr acertar con el gusto de los invitados, para ello es importante tener en cuenta la temporada del año en la que se realiza el evento. En consecuencia, la finca Prados Moros ofrece un servicio de asesoría para determinar todos aquellos factores que puedan intervenir en la decisión, pues no solo es importante la climatología, sino que también hay que tener en cuenta el perfil de los invitados y mantener un equilibrio en los platos: no abusar de crudos, incorporar la mayor variedad de materias primas posibles, etc.

Hoy en día las bodas han evolucionado hasta el punto de que hay que cuidar todos los detalles y, por lo tanto, es imprescindible no olvidar la gastronomía, lo que implica, a su vez, dar mucho mimo a las presentaciones, aportando ese toque original que hace que los invitados se sorprendan a simple vista. En la finca Prados Moros, la ventaja es que al contar con una cocina de producción todos y cada uno de los platos se elaboran en sus instalaciones y se emplatan en el momento (à la minute).

A diferencia de otras fincas, en Prados Moros los clientes tienen la posibilidad de personalizar su boda completamente, adaptando sus servicios a los gustos y necesidades de los novios. Asimismo, en función de la época del año, el equipo de cocina puede sugerir si es mejor apostar por una preparación fresca o una crema caliente, según las condiciones del ambiente.