Cenar en algunos de los restaurantes de Barcelona más exclusivos gracias a Enjoy The Ride Emprendedores de Hoy

sábado, 6 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

La excelencia en la oferta gastronómica de la capital catalana puede ser disfrutada con total comodidad con el apoyo de agentes capaces de organizar toda la experiencia. En España, la agencia Enjoy the Ride es especialista en organizar rutas de ensueño a la hora de hacer un viaje de ocio, por negocios o darse una escapada romántica. Entre sus múltiples servicios, la empresa destaca por gestionar las reservas en un selecto grupo de restaurantes en Barcelona, donde la degustación se lleva a un nivel premium.

Expertos gestores de viaje Desde la página web de Enjoy The Ride, los usuarios pueden solicitar la preparación de una agenda con todos los detalles incluidos. Traslados, hospedaje VIP, alquiler de embarcaciones, reuniones o eventos de negocios, vuelos en helicóptero o avión privado, masajes, servicios de guardaespaldas, y mucho más, están asegurados por un equipo de profesionales liderado por Flavio Rollo Miñana y Giacomo Groci. Este par de emprendedores crearon la empresa matriz Barcelona Lifestyle Concierge, que también ha alcanzado una prestigiosa trayectoria en la organización de recorridos por Madrid, Ibiza, Roma o Ámsterdam.

Los conserjes de negocios y ocio de esta empresa marcan la diferencia con una atención personalizada a un público acostumbrado a la exclusividad y máxima calidad. Cualquier tipo de negocio o corporación puede acceder a los servicios de este grupo de profesionales para organizar la agenda en la que se incluye la mejor gastronomía.

Sabores y lugares para todos los gustos Como agentes intermediarios, los gestores se encargarán de hacer las reservas en los restaurantes. En la lista de recomendaciones de Enjoy the Ride se encuentra Shôko Barcelona Club, ubicado en el Paseo Marítimo de la Barceloneta, en cuya terraza se brinda un servicio de restaurante y lounge/discoteca, de comida oriental y mediterránea. En este mismo estilo, en la Villa Olímpica, el local Carpe Diem muestra su zona chill out, con exquisita cocina internacional.

La comida del mar destaca en la oferta culinaria de Patrón, un restaurante especializado en cangrejos, ostras, pescados y mariscos. Marina Bay se suma a esta línea con paellas, tapas y cócteles junto al mar. Otra marisquería muy famosa en la ciudad, desde hace 46 años, es Botafumeiro, distinguida por sus platos con propuestas del Cantábrico y el Mediterráneo.

La originalidad se hace presente en la lista de restaurantes con Ikibanas, de cocina fusión japonesa-brasileña, un lugar para experimentar nuevos sabores. Un espacio restaurado, que combina el estilo de los años 50 con lo moderno es Velissima, con productos artesanales del Mediterráneo y una gran bodega.

Más sugerencias, como los restaurantes Boulevard, el Bestial Beach Club, MR PORTER, Gatsby Barcelona y SLVJ, encontrarán los viajeros que pongan en manos de Enjoy de Ride la mejor de las experiencias culinarias durante su viaje. La aventura gastronómica de primer nivel está garantizada por estos maestros del lifestyle.



