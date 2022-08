Las claves para pedir una hipoteca siendo funcionario, por Helloteca Emprendedores de Hoy

De acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Política Territorial, la tasa de ocupación laboral de los funcionarios ascendió a 2.728.749 en julio de 2021. Esto supuso un aumento de 17.690 empleados en comparación con el año anterior, una cifra histórica que no se lograba desde 2002. Este incremento refleja la ampliación significativa de un colectivo laboral cuya estabilidad y poder adquisitivo representan valores importantes para las entidades financieras, en especial cuando diseñan nuevas líneas de crédito.

Tradicionalmente, el sector financiero siempre ha apostado fuertemente por los funcionarios, teniendo en cuenta que su perfil económico es uno de los más buscados por los bancos para conceder créditos altos, entre ellos, las hipotecas. El intermediario financiero especializado Helloteca reconoce que una hipoteca para funcionarios cuenta con mayores beneficios, algunos de los cuales se detallan a continuación.

Ventajas en el momento de solicitar una hipoteca Los funcionarios, de entrada, encuentran en el mercado financiero una amplia oferta de hipotecas diseñadas exclusivamente para ellos. Muchas entidades les ofrecen tasas de interés más atractivas, teniendo en cuenta que su estabilidad laboral disminuye el riesgo de no pago, recuperando capital de forma rápida. Esto también permite que los bancos puedan alargar los períodos de amortización, sin temor a que el deudor pierda su principal fuente de ingreso.

Sumado a esto, los funcionarios también tienen más posibilidades de conseguir una financiación que supere el 80 % sobre el valor de compraventa o tasación y tienen un mayor índice de aprobación, ya que, por lo general, cumplen con los requisitos mínimos de solvencia determinados por el banco.

Claves para acceder a una hipoteca Aun así, es necesario tener en cuenta algunos aspectos para que la solicitud de la hipoteca llegue a buen término. En primer lugar, se debe reconocer que la mayoría de estos beneficios aplican para funcionarios de carrera. Los interinos o personal eventual no son tenidos en cuenta por los bancos, ya que no gozan de la misma estabilidad laboral que los empleados de planta. En segundo lugar, si se es empleado público, es importante revisar si la mutua tiene algún convenio con alguna entidad financiera que pueda conceder una hipoteca con condiciones especiales. Y en tercer lugar, es recomendable contratar un servicio de intermediación financiera, con el cual sea posible encontrar bancos que trabajen con tasas de interés más competitivas y posibilidades más altas de negociar una mayor financiación.

Helloteca ofrece un servicio digital que destaca por el acompañamiento que realizan sus expertos hipotecarios y que se mantiene durante todo el proceso, permitiendo así conseguir las mejores condiciones desde la comodidad del hogar. Todos sus expertos hipotecarios digitales de confianza proporcionan información desde una plataforma online propia, con la cual el cliente tiene acceso a toda la oferta bancaria de forma personalizada, teniendo en cuenta sus características financieras y crediticias. Por este motivo, Helloteca invita a todos los interesados en adquirir un crédito hipotecario, a que consulten con cualquiera de sus asesores e inicien el proceso que les permitirá adquirir el bien inmobiliario con el que siempre han soñado.



