La tienda especializada en plantas artificiales realistas, Zamyo Emprendedores de Hoy

sábado, 6 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Las plantas artificiales realistas se han convertido en una tendencia en la decoración tanto para el hogar como la oficina, debido a sus ventajas. Los decoradores y proveedores están observando como los consumidores se están volviendo más prácticos y optan por soluciones que no impliquen las complicaciones del cuidado.

En este sentido, la tienda especializada Zamyo ha confirmado que existe una inclinación cada vez mayor por este tipo de alternativa ornamental en la actualidad. Asegura que la demanda está creciendo porque los modelos actuales son más realistas, no atraen insectos, son hipoalergénicos, no necesitan mantenimiento y tampoco condiciones especiales.

La versatilidad de las plantas artificiales realistas Zamyo es una comercializadora que ha irrumpido en el mercado con propuestas innovadoras para la decoración con elementos de apariencia natural. Recientemente, ha lanzado su e-commerce donde muestra una variada y extensa colección de plantas artificiales para solucionar los retos decorativos de cualquier espacio y estilo. Afirma que existe un fenómeno con el auge de las plantas artificiales y que existen opciones para todos los gustos. Este tipo de decoración moderna es apta para casas, oficinas, restaurantes y locales comerciales. Además de sus ventajas funcionales, el estilo minimalista que se ha impuesto en la decoración ha sido un impulso adicional.

El equipo de Zamyo añade, además, que muchos decoradores se inclinan por las plantas artificiales por su versatilidad. Son elementos que cuadran con cualquier temática decorativa, independientemente que esta sea de índole bohemia, industrial o rústica. Agrega que esa versatilidad también se expresa en cuanto al espacio. Al no requerir luz directa o indirecta para mantener sus colores, pueden acomodarse en cualquier espacio.

La creciente demanda de plantas artificiales La moda de las plantas artificiales ha generado una proliferación de empresas que buscan aprovechar dicho auge para sacar provecho económico. Sobre este hecho, los expertos de Zamyo advierten que no todos los que se ven en el mercado son proveedores de confianza. La calidad de las plantas artificiales varía en función de las materias primas utilizadas y del proceso de fabricación. Estas alternativas llegan a tiendas e, incluso, a almacenes de grandes superficies y representan soluciones a corto plazo, camufladas en precios bajos.

Ante esta realidad, aconsejan buscar siempre fabricantes y comercios que ofrezcan garantías sobre el producto. Debido a ello, una de las innovaciones con las que Zamyo ha logrado destacar en el mercado es trabajar para la entera satisfacción del cliente. Eso implica vender plantas artificiales realistas y que siempre mantienen su apariencia natural y nueva, independientemente de factores externos como el clima, el sol o la contaminación.



