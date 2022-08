Crear looks para ir a la playa, con la ayuda de Lolitas&L Emprendedores de Hoy

sábado, 6 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Lolitas&L da los consejosideales para crear looks para ir a la playa de vacaciones este verano. El outfit perfecto para visitar la costa incluye prendas coloridas y en tendencia, que a la vezsean frescas y se ajusten a las altas temperaturas de la estación. Hay quienes suelen pensar que combinar elementos para vestir es complejo, pero con la guía adecuada se pueden componer vestimentas únicas en poco tiempo. Por este motivo, la tienda en línea cuenta con un blog en el que dan consejos para vestir acorde a la temporada.

Looks para ir a la playa de vacaciones con Lolitas&L El verano es sinónimo de calor, por lo que muchas personas aprovechan para pasar unos días en la playa y, con esto, surge la necesidad de buscar la ropa perfecta para lucir en esta ocasión. Una prenda fácil de combinar son los vestidos. Además de ser básicos en el armario, son una pieza que se puede colocar y quitar rápidamente, característica ideal para salir a tomar el sol.

Esta temporada, los estampados de colores vivos siguen en tendencia y en las colecciones de Lolitas&L son fáciles de encontrar en todo tipo de prendas. En este sentido, los vestidos largos en un solo color, así como los de franjas en tonos vibrantes, son una alternativa para resaltar entre la arena, el sol y el mar.

Otro elemento muy adecuado son los pantalones anchos, que se caracterizan por ser cómodos y frescos. Además, están abiertos a muchas combinaciones, variando las camisas que pueden ser estampadas a juego, de un solo color, con tirantes o de manga corta. Para que al look playero no le falte detalle, se le añade un bolso grande y sandalias. Sumado al estilo que aportan, pantalones como la opción culotte de la marca ofrecen comodidad al salir del mar y utilizar con el bañador mojado.

Una prenda para diferentes outfits veraniegos Cuando se buscan prendas básicas, Lolitas&L ofrece ropa funcional excelente para armar looks para ir a la playa, como sus coloridas camisetas. Combinar camisas también da un nuevo toque a algún short o pantalón. Por ejemplo, con un pantalón ancho de color negro, se puede utilizar una camiseta a rayas en el mismo color y blanco para crear un outfit marinero. Con esta misma blusa, pero con un short vaquero, sandalias y un bolso pequeño, se combina una opción completamente diferente.

Conjuntar prendas es más sencillo de lo que parece, y con la guía del blog de Lolitas&L se pueden crear buenos looks para ir a la playa de vacaciones.



