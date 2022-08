Jesús Álvarez Riesco, el emprendedor gallego que triunfa con su empresa de organización de eventos en New York City Emprendedores de Hoy

sábado, 6 de agosto de 2022, 08:00 h (CET)

Radicado hace 10 años en Nueva York, donde viajó becado para estudiar en una universidad americana mientras jugaba al soccer, Jesús Álvarez Riesco es un emprendedor gallego que ha logrado posicionar su empresa 1990 Group como una de las referencias en lo que respecta a la organización de eventos vip.

Tras haber jugado en el mítico New York Cosmos, en 2018, decidió fundar esta compañía junto a otros tres socios españoles para brindar un servicio a cantantes, actores y futbolistas que llegan desde España y desean conocer la noche neoyorquina.

Eventos vip, de la mano de 1990 Group Conocida como “la ciudad que nunca duerme”, Nueva York tiene una vida nocturna de lo más variada, con una diversidad de clubes nocturnos en los que es posible disfrutar de espectáculos y eventos o celebrar en las fiestas más exclusivas de la ciudad. Para aquellas personas de gran poder adquisitivo que visitan la ciudad, es fundamental conocer cuáles son los mejores sitios de ocio nocturno, por lo que contar con alguien que brinde asesoramiento en este rubro es imprescindible.

Para ello, Jesús Álvarez Riesco fundó 1990 Group, una firma de organización de eventos vip que ofrece un servicio integral a sus clientes, el cual incluye desde el transporte y el hotel, hasta los restaurantes y discotecas más prestigiosas de La Gran Manzana. De esta forma, este emprendedor gallego ha llegado a organizar la estancia en la ciudad a futbolistas, cantantes y actores que llegan desde España, como es el caso de la plantilla del Real Madrid e incluso artistas de la talla de Nicky Jam y J Balvin.

Eventos en algunos de los mejores clubes nocturnos de Nueva York Una de las mejores alternativas para los hispanoparlantes que visitan Nueva York y quieren conocer los establecimientos más exclusivos de la ciudad es contactarse con Jesús Álvarez Riescos, quien a través de su empresa de organización de eventos 1990 Group los asesorará. En este sentido, quienes contraten sus servicios podrán cenar en uno de los restaurantes top como TAO Downtown y luego disfrutar de una de las mejores vistas de New York desde la terraza de PHD Rooftop Lounge at Dream Downtown.

Con una media de 12 eventos a la semana en clubs más elitistas de la ciudad, este emprendedor gallego busca expandir el negocio, abriendo su propia discoteca en Manhattan, junto a sus socios y siempre apuntando a un público exclusivo y de alto poder adquisitivo.



