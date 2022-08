Contratar a interioristas por menos de 200 € es posible con The Abaco Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de agosto de 2022, 14:19 h (CET)

Llevar a cabo la decoración de una vivienda implica no solo el embellecimiento de los espacios, sino también la distribución apropiada del lugar que permita el confort, bienestar y comodidad para los habitantes.

Desde The Abaco se encargan de ofrecer un servicio de decoración de interiores personalizado a precios low cost, 100 % online, ajustado a cada estilo y presupuesto, con diferentes paquetes de servicios y una atención profesional.

El cliente solo debe rellenar un quizz, en el cual establezca sus prioridades para la decoración de los espacios que requiere y los interioristas online se encargan, de acuerdo a las necesidades establecidas, de diseñar y elaborar el proyecto de decoración que satisfaga los requerimientos de los clientes.

Diferentes planes en decoración de interiores para cada presupuesto En los planes propuestos por The Abaco, el cliente puede establecer el número de estancias que aspira decorar, siempre ajustado al presupuesto del que dispone. Por otro lado, entre las opciones de estancias para decorar incluyen diseños para sala de estar, comedor, entrada, dormitorios, despacho, cuarto de juego, terraza o cualquier estancia de la casa.

Las propuestas de diseño, a su vez, contemplan diversos proveedores para la adquisición del mobiliario, para que se adapte a las necesidades del cliente y al diseño de decoración escogido además de contar con descuentos para sus clientes en la gran mayoría de muebles que proponen. Los precios planteados para la decoración de interiores van desde los 152 euros, pack que incluye la reorganización de los espacios de una estancia, con la adquisición de algunos muebles nuevos.

Otro de los diferentes planes se basa en la decoración de una estancia o habitación, conservando algunas piezas del lugar por 199 euros; o el de decorar una casa entera, conservando piezas de decoración existentes, por 585 Euros.

Contratar a una empresa de interiores para la decoración del hogar Al contratar una empresa especializada en la decoración de interiores, el cliente puede tener la seguridad y confianza de contar con un equipo de interioristas que lo puedan orientar con conocimientos reales y sentido estético sobre temas relacionados con los colores, texturas, mobiliario y cualquier accesorio decorativo requerido en cualquier espacio.

Asimismo, pueden garantizar el orden, funcionalidad y confort requerido.En términos generales, una empresa de decoración de interiores encontrará el diseño perfecto, ofreciendo ideas basándose en el interés de los clientes y, en el caso de The Abaco, ofreciendo presupuestos adaptados a sus finanzas, sin dejar de utilizar productos de óptima calidad, así como los más altos niveles de productividad en los tiempos acordados para finalizar el trabajo a tiempo.



