Diseño web a medida para diferenciar una marca de la competencia, con Kofumedia

viernes, 5 de agosto de 2022

Existen diferentes maneras de hacer una página web; descargar una plantilla prefabricada y adaptarla al negocio; utilizar herramientas de desarrollo rápido, o construir todo el sitio de forma manual (por código). Esta última forma se la conoce como diseño web a medida y es lo que diferencia a una plataforma profesional de las miles que hay, hoy en día, en internet. Kofumedia es una agencia de diseño web que cuenta con expertos en el desarrollo de páginas personalizadas a través de herramientas y lenguajes de programación de última generación.

Kofumedia: Estudio creativo experto en diseño web a medida En la industria digital actual, la mayoría de empresas del mundo disponen de una página web. No obstante, estas presentan formas diferentes, pues se pueden encontrar desde simples landings pages de presentación, hasta webs corporativas con decenas de funcionalidades. Por ello, las personas ya no se sorprenden al ver una plataforma web, tal y como sucedía años atrás cuando el mundo online estaba iniciando. Esto representa una competencia mayor para las empresas y los autónomos que buscan destacar entre la diversidad de marcas digitales que existen.

Como solución eficaz, el estudio creativo Kofumedia ofrece a sus clientes un servicio de diseño web a medida. El equipo de profesionales encargados de este servicio no considera importante la rapidez o el precio, sino ofrecer a sus contratistas una página optimizada, exclusiva, multiplataforma e intuitiva. Asimismo, Kofumedia se asegura de que sus diseñadores y desarrolladores web creen plataformas bien posicionadas que permitan al cliente incrementar su visibilidad, tráfico de clientes potenciales, ingresos, reputación online e imagen de marca.

¿Qué diferencia a Kofumedia de otras agencias y diseñadores webs profesionales? Kofumedia se considera a sí misma como una agencia creativa y, parte de esta creatividad, viene dada por la capacidad de sus profesionales para crear proyectos originales. Esta originalidad va incluida en sus servicios de diseño web, así como el no limitarse en el momento de complacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Por ejemplo, si sus clientes tienen una web poco atractiva, la rediseñan; si necesitan una web con WordPress, PrestaShop o Magento, la construyen, y si quieren un trabajo a medida, también lo ejecutan.

Kofumedia no tiene límites en el momento de crear cualquier tipo de plataforma, es decir, pueden hacer tiendas online, webs corporativas, portafolios, portales, microwebs, páginas educativas, etc. Además, esta compañía y su equipo de profesionales en diseño web tienen experiencia en la aplicación de técnicas avanzadas para conseguir un posicionamiento orgánico eficaz. Esto último lo hacen con el objetivo de ubicar a las marcas en los primeros resultados de Google, consiguiendo así que destaquen del resto de los negocios digitales.

Kofumedia centra sus servicios de diseño web a medida basados en vídeo marketing en Pamplona, Tenerife, Málaga y otras ciudades de España. Las empresas y autónomos pueden contratarles a través de sus oficinas físicas, página web o mediante una llamada a su número de teléfono.



