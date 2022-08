El efecto wow del streaming, la nueva forma de entretenimiento por Mastermind Place Emprendedores de Hoy

“Aproximadamente, un tercio de todo el consumo de contenido se hace actualmente a través de plataformas de streaming, pero en 2030 creo que va a aumentar a más del 80 %”, indica Brad Barrett, director de análisis de Capital Group.

La pandemia aceleró y normalizó el uso del streaming como pilar de las relaciones sociales y profesionales, así como la principal fuente de entretenimiento. La pregunta de ese entonces era si el streaming se quedaría como protagonista de la cotidianidad, o si se marcharía como muchas otras tendencias o hábitos.

Dos años después de la pandemia, ya se sabe la respuesta. El streaming no solo no se esfumó, sino que se ha hecho más relevante.

En el sector profesional, cada vez es más frecuente en las empresas la creación de contenidos en streaming, como parte de su estrategia de comunicación, para generar el efecto wowen sus audiencias.

A finales de 2020, el vídeo streaming tenía una penetración en España del 49,8 % en la web y del 42,2 % entre las apps, de acuerdo con los datos de Smartme Analytics.

Cuando se piensa en streaming, lo primero que vendrá a la mente -casi de seguro- será Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Movistar o Disney+. Pero la realidad es que no solo estos grandes titanes apuestan por los contenidos en streaming.

El anglicismo streaming o en español transmisión en directo, ​retransmisión o emisión en continuo​, se refiere a la distribución digital de contenido multimedia a través de una red de ordenadores, de manera que el usuario utiliza el producto a la vez que se descarga.

Todos generan o consumen contenidos en streaming. La diferencia entre lo primero, la generación del contenido, es que no todos lo hacen con el presupuesto de Netflix o HBO Max.

Sin embargo, las empresas, emprendedores y creadores de contenidos cuentan con soluciones integrales a precios accesibles para profesionalizarse en la creación de estos vídeos en streaming.

En Madrid, se encuentra Mastermind Place, un espacio inteligente con la tecnología necesaria para la realización de contenidos en streaming. Esta empresa responde a todas las necesidades que el mercado actual demanda sobre la creación de más y mejores vídeos en streaming.

El streaming no está atado exclusivamente al ocio o entreteniendo. Para el mundo de la farmacéutica, de la psicología y de la educación (por mencionar solo algunos) la utilización del streaming significa la fidelización con su audiencia, la posibilidad de alcanzar nuevos mercados, el aumento de las ventas, el posicionamiento de sus marcas.

El streaming no tiene barreras y tiene la potencialidad de generar cifras millonarias.

El efecto wow del streaming El streaming ha cambiado notablemente la manera en la que las personas consumen contenidos en internet. Conseguir el contenido que uno quiere, hoy día, tomará un par de segundos.

La revolución del streaming ha generado una especie de efecto wow que muchas empresas han aprovechado para maximizar su alcance e ingresos; se ha convertido en una poderosa herramienta para que las empresas celebren eventos que atraigan a nuevos clientes a través de conferencias, clases, charlas o tutoriales por streaming continuamente.

La opción de retransmitir en directo ha abierto un mundo de posibilidades entre los usuarios de internet, ya que cualquiera puede mostrar lo que está haciendo e interactuar en directo con los espectadores: YouTube, InstagramLive, FacebookLive o Twitch.

Pero, para aprovechar este efecto wow del que se habla, es necesario contar con el equipo, el espacio y el equipo especialista que permita la correcta generación del contenido en streaming. Afortunadamente, en el corazón del barrio de Salamanca, en pleno centro de Madrid, se encuentra una empresa capaz de ofrecer soluciones integrales de streaming a todos los interesados.

Soluciones integrales para la realización de streaming profesional y eventos híbridos Mastermind Place es una compañía cuyos servicios se centran en el alquiler de salas y estudios high-tech para la producción de eventos híbridos y streaming. El espacio dispone de salas especialmente diseñadas y equipadas con la tecnología necesaria: una videowall de 3,65 m x 2,5 m y tecnología Social Media Live Streaming (SMLS), una potente plataforma de transmisión en vivo que dotará al evento, formación, webinar o presentación de una experiencia inmersiva con la posibilidad de amplificar el mensaje a nuevas audiencias.

“Es un mercado enorme. La televisión sigue ocupando un lugar predominante en el tiempo de ocio de la gente, pero está cambiando rápidamente hacia el streaming”, añade Barrett, quien afirma que el streaming es “mejor que la televisión tradicional”.

Aprovechar el auge del streaming no solo es cuestión de cifras, es la vía de conectar con el futuro próximo. Para muchas pymes, el streaming significará la fuente principal de sus ingresos económicos y emocionales porque, por esa vía, le estará esperando su audiencia y la posibilidad de nuevos mercados.



