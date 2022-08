Maximiliano Jabugo, garantía de calidad en la producción de jamón ibérico de bellota Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de agosto de 2022, 14:07 h (CET)

La oferta gastronómica mundial es muy variada, cada región de cada país del mundo tiene su cultura particular que, en la mayoría de los casos, se plasma a través de la elaboración de platos únicos, con diversidad de colores, sabores y texturas.

En ese ecosistema, España es uno de los países más ricos en el arte culinario. Si bien son varias las especialidades, según la cocina de cada provincia, hay algunas que destacan sobre otras. Por ejemplo, el jamón ibérico de bellota de Maximiliano Jabugo, con calidad certificada, de corte gourmet, destinada a los clientes más exigentes del mercado.

Un jamón de alta calidad en el mercado El proceso de producción de un jamón ibérico, desde el inicio hasta el momento en el que está disponible para la venta, es muy dilatado en el tiempo. Mucho más cuando se trata del jamón DOP de Jabugo, un producto insignia con sello de autor, que se ha posicionado como referente en un mercado altamente competitivo, con una demanda exigente tanto en materia de calidad como de costes.

Este alimento proviene de cerdos 100 % pura raza ibéricos alimentados con bellota y criados en libertad. El detalle se encuentra en el proceso de curación, el cual requiere más de 30 meses, con el objetivo de presentarlo en el mercado con una calidad superior, plena de sabor y matices, y una presentación distintiva.

Opciones para todos los gustos La producción de Maximiliano Jabugo es variada y apta para todos los gustos y clientes. Estos pueden seleccionar lo que deseen, sin necesidad de comprar la pieza completa. En este sentido, ofrecen la posibilidad de adquirir jamón ibérico cortado a mano o loncheado a máquina como parte de las ofertas a las que se puede acceder.

Pero no solo eso caracteriza a Maximiliano, puesto que su principal objetivo está en priorizar la calidad por encima de cualquier tipo de beneficio. Es decir, se prioriza el producto en un 100 % y se piensa en satisfacer todas las necesidades que puedan tener los clientes.

Un valor añadido de la firma es su Garantía de Satisfacción y Devolución del dinero de forma inmediata en caso de no cumplir con las expectativas generadas. Todo esto hace que Maximiliano Jabugo siga ampliando su mercado no solo por la calidad productiva sino, en especial, por el buen trato y servicio hacia los clientes.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.