Urbànima, la marca de zapatos con la RSC como carta de presentación

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:58 h (CET)

En la actualidad, cada vez resaltan más propuestas innovadoras de moda que abogan por la sostenibilidad y el cuidado del planeta. El calzado vegano es una de esas novedosas alternativas que cada vez gana más adeptos por su elaboración responsable sin que su calidad y perdurabilidad se vean afectadas.

Entre las empresas que destacan en la producción de este tipo de calzado se encuentra Urbànima, una marca libre y respetuosa con el medioambiente de origen valenciano. Se trata de una marca concebida desde la perspectiva slow fashion para garantizar la larga vida útil de sus productos y promover un cambio efectivo en la sociedad, tanto a corto como a largo plazo.

Calzado vegano y sostenible hecho en España Urbànima ha sido fundada por Maite Navarrete Causanilles. Su enfoque de consumo sostenible nace de la necesidad de querer impactar positivamente en las generaciones presentes y futuras en torno al cuidado ecológico. En consecuencia, su empresa se dedica al diseño y elaboración de calzado femenino 100 % vegano, hecho en territorio español, con los mayores estándares de calidad y un cuidado minucioso en todo el proceso de trazabilidad, incluyendo las colas usadas en el ensamblaje, para garantizar el mayor grado de sostenibilidad posible.

Para Urbànima, la sustentabilidad es la norma y no una tendencia pasajera. Por eso, toda su producción ha sido ecodiseñada, entendiendo que el enfoque eco empieza en el diseño del producto en sí mismo y no de forma exclusiva en sus materiales. En ese sentido, todo su packaging es 100 % libre de plástico y tóxicos cumpliendo con todas las certificaciones internacionales que avalan la autenticidad y compromiso medioambiental de las empresas que apuestan por la producción sostenible.

Consumo responsable gracias a un calzado femenino, vegano y de calidad Uno de los aspectos que más diferencian a Urbànima de sus competidores radica en su incentivación del consumo responsable. Por tal razón, tienen un stock muy limitado, no hacen rebajas ni se suman a eventos como el Black Friday o Cyber Monday. En cambio, se esmeran en fabricar calzado resistente para, de esta forma, ofrecer un producto de calidad que puede durar muchos años sin deterioro ni desgaste. La compra de un zapato vegano para mujer en esta marca resulta una inversión inteligente, ya que se realiza una vez y resulta perdurable.

Urbànima promueve la diversidad y entiende que la moda es un movimiento social que facilita la libre expresión y la integración de personas que salen del canon binario previamente establecido en la sociedad. Por esta razón, en su catálogo se encuentran números de calzado especiales para pies de talla grande y han implementado en su estrategia de comunicaciones y representaciones la perspectiva de género celebrando las diferencias.

Toda la producción de Urbànima es fabricada en un entorno laboral seguro en Elche y Elda. Asimismo, toda la contratación de su plantilla se ha llevado a cabo siguiendo un riguroso proceso centrado en la excelencia y calidad.



