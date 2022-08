Así es el comparador de seguros de coche del Grupo Seguros Generales Emprendedores de Hoy

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:34 h (CET)

Contar con un seguro de coche es fundamental no solo para estar respaldado ante sucesos como accidentes o siniestros viales, sino también para cumplir con la ley, la cual obliga a los conductores a contratar al menos un seguro de responsabilidad civil hacia terceros. No obstante, en la actualidad, existen en el mercado diversos tipos de opciones de coberturas, por lo que es importante elegir el seguro que mejor se adecúe a las necesidades del usuario.

En este sentido, Grupo Seguros Generales cuenta con un comparador de seguros de coche gratuito, con algunas de las mejores ofertas de seguros de coche disponibles en el mercado. Por otro lado, los especialistas y profesionales que trabajan en Grupo Seguros Generales se han enfocado en resolver algunas de las principales dudas que suelen tener los conductores hoy en día.

¿Es obligatorio llevar los papeles del seguro y/o el justificante de pago del banco del seguro? No, desde 2008 ya no es obligatorio portar ningún documento correspondiente al seguro en el vehículo, ni documentos, ni justificantes de pago.

Es importante para el usuario disponer de información de contacto de su seguro en caso de avería o siniestro para solicitar asistencia. Pero ya no se requieren documentos.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden consultar directamente la vigencia del seguro en el fichero FIVA.

¿Es obligatorio llevar la carta verde en el vehículo? La carta verde ahora se llama Certificado Internacional de Seguro (CIS), este documento sirve para viajar fuera de los países de la Unión Europea: Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Irán, Israel, Macedonia, Marruecos, Moldavia, Montenegro, Rusia, Serbia, Túnez, Turquía y Ucrania

Este documento ya no es obligatorio que este impreso en un documento en color verde, se puede imprimir en una hoja blanca.

¿Qué documentos se deben portar obligatoriamente en el vehículo? En la actualidad, se deben portar en el vehículo los siguientes documentos a la hora de conducir: el carnet o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la ITV en vigor.

¿Cómo encontrar las mejores ofertas en el comparador de seguros de coche? Accediendo a la página web del Grupo Seguros Generales, los usuarios podrán obtener, de forma gratuita y sin compromiso, a su servicio de comparación de seguros de coche, el cual se encuentra conectado con las principales compañías aseguradoras del mercado, permitiendo a los clientes obtener las ofertas que mejor se adapten a sus necesidades.

Con más de 14 años de trayectoria, esta firma se ha convertido en uno de los principales comparadores de seguros de coches en internet, debido a su independencia respecto a las empresas de seguros, permitiendo a los clientes cambiar de compañía siempre que lo deseen.

Con una atención personalizada llevada a cabo por profesionales altamente cualificados y sin costes añadidos por gestión, Grupo Seguros Generales es la gran alternativa a la hora de conseguir los mejores precios en seguros de coche.



