Beneficios de tener autoconsumo fotovoltaico, con Geesol

Debido a los altos costes del servicio de energía eléctrica en España y con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, muchas personas han optado por el autoconsumo fotovoltaico. En este sentido, Geesol es una empresa que se dedica a todo tipo de instalaciones de placas solares Madrid y se caracteriza por ofrecer equipos de excelente calidad. Asimismo, cuenta con la presencia de un equipo técnico encargado de gestionar un estudio previo sin compromiso, de llevar a cabo el procedimiento de instalación y de ofrecer asesoría personalizada para cada proyecto, así como de la correspondiente presentación de los trámites legales.

Las ventajas de utilizar energías renovables Una de las mejores alternativas para disminuir el impacto adverso generado sobre el ambiente es la colocación de placas solares de autoconsumo, ya que la energía solar no provoca ningún tipo de contaminación, lo que resulta beneficioso para frenar el cambio climático. También hay que considerar que España es un país con una gran potencia para la energía solar fotovoltaica, puesto que dispone de casi 3.000 horas de sol al año, por ello se posiciona como líder en las energías renovables y sostenibles.

Otro de los beneficios está vinculado a la reducción en el valor de la factura de la luz. A partir de la instalación de paneles solares en un hogar, vivienda, emprendimiento o local comercial, podría ahorrarse hasta un 80 % del consumo de energía eléctrica. De esta manera, se lograrían reducir los gastos económicos, sin contar la posibilidad de generar excedentes. Además, también se abaratan costes de mantenimiento. Asimismo, este no se realiza de manera periódica y la vida útil de los paneles es de veinticinco años, garantizado y certificado por Geesol.

Bonificaciones y financiación Muchas personas suponen que las instalaciones de paneles solares implican un gran desembolso económico inicial. Sin embargo, esto no es así, ya que existen diferentes ayudas económicas y bonificaciones fiscales por la instalación. Tal es el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebes (IBI) porque al instalar placas solares en Madrid se puede reducir el importe de este gravamen durante un tiempo determinado. No obstante, el usuario no debe preocuparse de gestionarlo dado que el equipo asesor de la empresa se encarga de tramitar la subvención.

A su vez, Geesol ofrece financiaciones a medida en diferentes plazos y cuotas con el objetivo de facilitar a las personas una amena transición hacia energías más amigables con el ambiente, limpias y duraderas.