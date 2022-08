Entrevista a José Antonio Pérez Ramírez, un profesional inmobiliario de la escuela Rebs

El sector inmobiliario evoluciona con los diferentes avances del mercado, por lo que estar actualizado y conocer las últimas tendencias es fundamental. José Antonio Pérez Ramírez, Profesor en el Ecosistema Inmobiliario de Rebs, expone las principales ventajas de esta escuela, así como las características diferenciales respecto a la competencia.

¿Qué se ofrece desde Rebs?

Conocimiento especializado y vanguardista, para estar al día en las tendencias inmobiliarias españolas e internacionales por un elenco de profesores, todos ellos profesionales, directivos y empresarios, que actúan a riesgo y Ventura en el sector inmobiliario y de la construcción.

¿Cuál es el modelo de formación que se imparte desde esta escuela?

Basada en los éxitos y fracasos de la experiencia práctica, junto a los conocimientos técnicos y legislativos actualizados, ayudando a fabricar talento propio, para mejorar cada uno sus decisiones.

Al unísono en formato presencial, streaming u online, actualizado cada semana.

¿Cuáles son las características diferenciales de Rebs respecto a otras instituciones?

Su origen desde los profesionales, empresarios y directivos del sector Inmobiliario, que tras superar la crisis inmobiliaria de 1992 y adaptarse a las siguientes, continúan compartiendo dichas experiencias del ecosistema Rebs en él aula, creando un marketplace circular .

¿Qué programas se ofrecen desde Real Estate Business School?

En el MBA Inmobiliario de Rebs, se incluye de forma 360, todos los conocimientos necesarios, para adaptarse de forma permanente a las necesidades cambiantes de la demanda, hasta su construcción desde un suelo, de forma sostenible y rentable, según las normativas urbanísticas vigentes en cada momento y lugar.

Pudiéndose realizar de forma completa, por módulos especializados en Urbanismo, análisis de viabilidad, financiación, jurídico, marketing digital, Proptech, costes de construcción, gestora cooperativa, residencial, terciario o inversión, todo circunscrito de forma exclusiva a la cadena de valor inmobiliaria, de la construcción y gestión del suelo.

Todos ellos en las tres versiones: presencial, streaming u online.

¿Qué le aporta a un alumno el MBA Inmobiliario?

El conocimiento y experiencias reales con visita a proyectos de antiguos alumnos, que le dotan de mayor seguridad y confianza, para sus próximas decisiones, retos y objetivos, alcanzando talento propio para marcar diferencias en su modus operandi en el sector.

¿Hay que cumplir algunos requisitos para estudiar en Rebs?

Sobre todo pasión por el sector Inmobilairio y ambición de superarse cada día, mejorando el entorno y por ende la sociedad.

Conviven en él aula de forma intergeneracional, con estudios académicos y/o universitarios, y sin ellos, con solo su inteligencia natural y universidad de la calle, donde han aprendido lo que no hacer.

Comprometidos con dedicar el esfuerzo necesario para fabricar sinapsis nuevas, que le permitan estar una décima por delante de la competencia, de forma colaborativa, en equipos multidisciplinares y con modelos de negocio win To win, One to One.

En los últimos años, la digitalización ha cobrado una gran importancia. ¿Rebs ofrece formación online?

Desde 2006 parte del claustro estamos grabando y editando sesiones en online, desarrollando una plataforma propia en Moodle, que con el covid, se ha consolidado como modelo fusionado en tiempo real con la formación presencial, a través de tecnología y equipos humanos propios, garantizando el servicio 16/6/360.

¿Existe algún programa de becas en Real Estate Business School?

Gracias a los partners, empresas alumnas, aquellos profesionales que no pueden abonar el importe íntegro de la matrícula, por circunstancias adversas temporales, pueden solicitar su beca, cediendo la propiedad intelectual de su proyecto fin de máster a la empresa que lo beca, hasta un 100% si fuese necesario.

¿Qué habilidades diferencian a los alumnos de Rebs?

Más allá de los conocimientos de vanguardia adquiridos, es la nueva visión y foco para detectar oportunidades en el sector Inmobiliario, donde otros solo ven problemas.

Consiguiendo sinapsis neuronales nuevas que le permite adaptarse a las exigencias de la demanda y la oferta del sector Inmobiliario, aportando soluciones disruptivas, que permiten a unos, rentabilidad y economía social y a otros, satisfacción y felicidad, de forma sostenible en el tiempo, creando marca.

¿Cuáles son las principales ventajas de estudiar en Real Estate Business School?

Formar parte del ecosistema inmobiliario Rebs, que con más de 15.000 miembros, desde 1992 seguimos superando y adaptándonos a las exigencias de los mercados, creando un marketplace propio junto al vehículo de inversión/financiación interno Kapital Rebs, para las operaciones entre miembros Rebs Alumni.