Preactiva, el sistema contra los problemas de humedades que cumple con todos los certificados de calidad

viernes, 5 de agosto de 2022, 13:10 h (CET)

Hoy en día, muchas empresas ofrecen soluciones para el tratamiento de las humedades dentro de las edificaciones y todo tipo de estructuras físicas, pero no todas cumplen con las normativas y certificados exigidos. Sin embargo, el innovador método presentado por Preactiva ofrece soluciones reales para los problemas de humedades y se apega a los más importantes certificados de calidad en Europa y el mundo.

Certificados de calidad que tiene Preactiva El sistema contra humedades implementado por Preactiva ha sido creado bajo la filosofía de cero daños, tanto al medioambiente como a las personas. Por este motivo, durante la creación de su producto de ondas de baja frecuencia, la empresa tomó en consideración todos los detalles requeridos en diferentes normativas internacionales para obtener los certificados de calidad más importantes. De esta manera, Preactiva cuenta con el certificado CE o marcado de conformidad, el cual indica el cumplimiento de los mínimos requisitos de seguridad aplicados por el fabricante en materia legal y técnica. Por otro lado, debido a la naturaleza del producto de radiofrecuencia comercializado, la empresa cuenta con una certificación FCC en Estados Unidos. Esta indica que las ondas emitidas por el producto no son dañinas para las personas y cumplen con los estándares de regulación impuestos por la Federal Communications Commission (FCC). La tercera certificación que tiene la empresa es la ICNIRP según la cual se apega a las recomendaciones ICNIRP acerca de la exposición a campos magnéticos y radiaciones no ionizantes.

¿Cómo funciona Preactiva ante los problemas de humedades? La presencia de humedades en las paredes es común en las construcciones y representa un gran problema para muchos, debido a que su solución implica la realización de obras. No obstante, Preactiva presenta una solución eficaz para la humedad por capilaridad a través de un equipo portátil que puede ser implementado en cualquier vivienda o edificio. Este dispositivo emite ondas de baja frecuencia que penetran en los suelos y paredes para evitar que el agua suba, resolviendo de esta manera los problemas de humedades sin necesidad de obras. La instalación de este equipo conlleva tan solo 3 minutos y es tan sencilla que puede realizarla el propio cliente. Esta empresa presenta diferentes modelos que se adaptan a las diversas superficies de las construcciones implementando mayor potencia en edificaciones de mayor tamaño. Además, este producto tiene garantía de satisfacción de 1 año para darle plena seguridad al cliente de su funcionamiento y efectividad.

El equipo de baja frecuencia de Preactiva es una de las soluciones más económicas, prácticas y efectivas ante las humedades capilares y su utilización es completamente segura, un hecho que es respaldado por las principales certificaciones internacionales de calidad que posee.



