La empresa española A Blue Thing In The Cloud diseña aparatos electrónicos para clientes en todo el mundo

A Blue Thing In The Cloud es una empresa que agrupa a un equipo de ingenieros electrónicos y de telecomunicaciones. Con pocos años en el mercado, el equipo de A Blue Thing In The Cloud ha logrado posicionarse internacionalmente como proveedor de servicios de ingeniería electrónica de diseño PCB y desarrollo de firmware.

Una firma con alcance internacional El fundador de la compañía, Javier Longares Abaiz, explicó que el nombre de la empresa (A Blue Thing In The Cloud) surgió durante la génesis de la firma, en 2021. El futuro de los productos electrónicos es que todos incluyan funcionalidades de comunicación mediante Bluetooth Low Energy (BLE) con aplicaciones móviles, así como la comunicación online con plataformas en internet, que es lo que viene a llamarse Internet de las Cosas (IoT, Internet Of Things, en inglés).

De hecho, esto constituye uno de los servicios más demandados en la actualidad.

Hoy en día, un equipo integrado por 5 profesionales altamente cualificados atiende la exigente demanda de clientes en áreas como el desarrollo de sistemas embebidos.

En la actualidad, A Blue Thing In The Cloud posee clientes en 3 continentes: Asia, Europa y Norteamérica, encontrándose principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel, India, Vietnam y la Unión Europea.

El trabajo de estos profesionales altamente especializados se puede segmentar en grandes áreas de importancia como el diseño de circuitos electrónicos, la programación de firmware del microcontrolador, la selección de componentes electrónicos con stock y la gestión de la producción.

Tienen acuerdos con distintas fábricas de placas electrónicas, que permiten a sus clientes fabricar en Europa, reduciendo su gasto en aduanas, a un coste competitivo.

Un trabajo diferenciador A diferencia de otras firmas, en A Blue Thing In The Cloud, el fundador y director general de la empresa es un ingeniero electrónico con 20 años de experiencia diseñando productos electrónicos, por lo que conoce perfectamente las necesidades de sus clientes y se ha topado con prácticamente todas las circunstancias que pueden acontecer cuando se trata de diseñar un nuevo producto.

Por este motivo, la empresa pone especial énfasis en la calidad de la codificación de firmware para microcontroladores. Cuentan con un estándar propio que aseguran reduce los costes de mantenimiento del firmware de sus clientes y utilizan herramientas específicas para asegurar la calidad del mismo, mediante análisis estático, detección de bucles sin fin y aseguramiento del cumplimiento de los estándares ISO e IEC, requeridos en sectores donde el correcto funcionamiento del firmware es de importancia crítica, como el de la automoción, la seguridad industrial, o los equipos médicos. De este modo, están comprometidos en detectar y evitar la deuda técnica de las empresas y los fallos debido a firmware mal construido.

En su plantilla, cuentan con personal con conocimientos específicos para el diseño de aparatos electrónicos de uso médico.

Esta joven compañía especializada trabaja en sus proyectos bajo el concepto ‘llave en mano’, es decir, que sus clientes reciben el producto que solicitaron, diseñado a medida para ellos. Por esto, son el socio perfecto para las empresas que quieren disponer de un producto electrónico propio, pero no quieren aumentar los costes fijos de la empresa.