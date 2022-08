Vivir sin dolor. Clínica Axial abre un nuevo centro de fisioterapia en Barcelona Emprendedores de Hoy

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fisioterapia es una ciencia del tratamiento físico por medio de ejercicios terapéuticos. Su aplicación es tan importante como cualquier otro tratamiento médico, ya que trata dolores y lesiones comunes que pueden ser provocadas por una mala postura o por un accidente.

Ante la presencia de un dolor muscular o articular, las personas deben acudir lo antes posible a consulta con un fisioterapeuta. Por esta razón, la apertura de centros como la Clínica Axial Fisioterapia Barcelona representa una importante oportunidad para cuidar la salud. En el centro trabaja un equipo de fisioterapeutas especializados en el tratamiento de diferentes lesiones y dolencias, entre ellos un fisioterapeuta deportivo que se encarga de tratar lesiones típicas del deporte como sobrecargas musculares, roturas, esguinces, etc. y una fisioterapeuta suelo pélvico Barcelona, cuya función es preparar a la mujer para el parto, recuperar la funcionalidad en el posparto, tratar la diástasis abdominal, incontinencias urinarias, problemas sexuales y dolores del suelo pélvico, entre muchas otras patologías. Su propósito principal es el de mejorar la calidad de vida de las personas de cualquier edad que acudan a su clínica de fisioterapia.

Localización de esta nueva clínica de fisioterapia en Barcelona La Clínica Axial cuenta con una nueva sede en Ronda Guinardó 66, Barcelona, en el barrio del Guinardó, muy cerca de la Sagrada Família y del Hospital de Sant Pau. Si se va en metro, es posible bajar en la parada Alfons X de la línea amarilla y si se va en bus, coger el V21 o el H6.

Su equipo médico está conformado por fisioterapeutas profesionales con una década de experiencia, los cuales trabajan pensando en el bienestar de sus pacientes. Entre sus principios destacan los tratamientos personalizados y adaptados a la persona, lo cual se logra con una comunicación efectiva entre fisioterapeuta y paciente. Dicha filosofía los diferencia de otros centros de fisioterapia que realizan tratamientos protocolizados y en masa.

El objetivo de este centro de fisioterapia en Barcelona es que desde el primer encuentro el paciente comience a notar cambios y obtenga la información pertinente para que la lesión no se repita.

Hasta el momento, esta nueva clínica de fisioterapia ha obtenido más de 140 reseñas positivas en la web que respaldan la efectividad de los tratamientos.

Especialidades de Clínica Axial: fisioterapia para el dolor, fisioterapia deportiva, fisioterapia del suelo pélvico, INDIBA y punción seca La fisioterapia es una disciplina de la salud que se encarga de ofrecer rehabilitación física. Para ello, existen profesionales que se especializan en diferentes patologías. Por ejemplo, en caso de que el paciente presente dolor, debe recibir una rehabilitación enfocada a la eliminación de la dolencia. Para ello se aplican técnicas como masaje, movilización o punción seca, entre otras.

Clínica Axial busca la excelencia en todo aquello que hace, es por eso que trabaja con especialistas en todos los campos que abarca.

Como primer punto diferencial, es un centro de fisioterapia que trata la fibromialgia y el dolor crónico, patologías que cada vez sufren más personas y que poca gente sabe tratar para obtener resultados óptimos.

Por otra parte, su fisioterapia deportiva tiene un enfoque diferente al resto de clínicas y centros de fisioterapia. Además de tratar las lesiones propias de los deportistas, se aplican algunas medidas que ayudan a prevenir nuevos dolores y lesiones. Asimismo, el trabajo va de la mano de un equipo de fisioterapeutas especializados en fisioterapia deportiva, para asegurar que los entrenamientos se realicen con técnicas correctas. En la clínica cuentan con terapias para triatletas, deportistas de fuerza como CrossFit o deportistas de equipo como fútbol o baloncesto.

En cuanto a la fisioterapia del suelo pélvico, también llamada uroginecológica, permite tratar y prevenir alteraciones en la zona del suelo pélvico. Algunas de las patologías que puede atender son las pérdidas de orina, urgencia miccional, incontinencia fecal o de gases, dolor pélvico y disfunciones sexuales, así como ayudar a la mujer en la fase del preparto y posparto.

Además, Clínica Axial Fisioterapia Barcelona cuenta con una tecnología puntera y muy eficaz para disminuir la inflamación y el dolor. Se trata de la tecnología INDIBA, una tecnología que pocos centros de fisioterapia tienen y que reduce considerablemente el tiempo de recuperación.

Por último, sus fisioterapeutas están especializados en la realización de la técnica punción seca. La punción seca es una técnica muy útil en problemas musculares, que produce una rápida recuperación.

La disminución del dolor y la mejora de la calidad de vida es posible a través de la fisioterapia. Por ello, la Clínica Axial Fisioterapia Barcelona ha reunido a un equipo de fisioterapeutas expertos que ofrecen una experiencia completa y eficaz. A partir de ahora, también en su nuevo centro situado en Ronda Guinardó 66, Barcelona. Ya es posible reservar cita para empezar a encontrarse mejor.



