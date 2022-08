Desarrollo y diseño de tiendas online con digitalDot

Las tiendas online tienen la ventaja de tener un mayor alcance, llegar a un número ilimitado de potenciales clientes sin restricciones por ubicación e incluso manejar un mayor stock que una tienda física, gracias a procesos de sincronización con proveedores o el uso de métodos como el dropshipping.

La empresa digitalDot conoce muy bien este tema, ya que, es experta en diseño de tiendas online y diseño web para negocios de todos los sectores con el uso de plataformas avanzadas como Prestashop o WooCommerce.

Ventajas de contratar un servicio de diseño web con digitalDot digitalDot es una agencia de marketing online que ofrece a sus clientes un servicio de diseño web personalizado. Al no trabajar con plantillas, pueden adaptarse a las necesidades y objetivos de cualquier negocio. Este tipo de trabajo da lugar a diferentes beneficios: poder contar con líneas de negocio diferenciadas y poder elaborar una tienda online más competitiva. Algunos de sus trabajos han implicado desarrollos específicos para empresas de catering o la creación de productos personalizados para packaging que hubieran sido imposibles de crear si se hubieran diseñado con plantillas. Otro beneficio es convertir la web en una plataforma personalizada que refleje la imagen de marca de la compañía, sus principios, estilos, estrategias de venta, etc. Además de esto, digitalDot y su equipo de desarrolladores, evalúan cada web para mejorar la usabilidad atendiendo a los últimos estudios de UX y posicionamiento web. Otra ventaja de los servicios profesionales de diseño de tiendas online y web de esta compañía es que siempre están adaptados a los dispositivos móviles. A diferencia de otras agencias y desarrolladores, se centran primero en diseñar para móvil (Mobile First) y después de que la plataforma encaja a la perfección, la adaptan a ordenadores y tablets.

El aporte SEO de un buen diseño web En muchas ocasiones, las empresas suelen preguntarse por qué su tienda online o web no obtiene los resultados esperados a pesar de ofrecer buenas ofertas y productos de calidad. Esto sucede sin importar lo atractiva u original que sea una web, ya que, si no se posiciona en los primeros resultados de Google, acaba por convertirse en una tienda fantasma. Sabiendo esto, digitalDot incluye, en sus servicios de diseño de tiendas online, la implementación de estrategias SEO eficaces. Estas estrategias están basadas en las recomendaciones de sus consultores SEO, que llevan a cabo estudios de palabras clave de largo alcance (long tail), así como estudios e implementación de SEO transaccional.

Queriendo ahondar en este tema, digitalDot aporta sugerencias sobre los principales factores SEO. Algunas de sus recomendaciones son una buena estructuración HTML, con marcado EAT. Esto permitirá no solo identificar y dar más información al motor de Google, sino mostrar el tipo de información, destacando factores como productos, comentarios, empresas, etc.

Un segundo aspecto a tener en cuenta es la velocidad. Recomiendan usar las herramientas facilitadas por Google para medir los Core Web Vitals, y comprobar que la web tiene un valor superior a 60.

Además, es esencial una buena estructuración de menús y categorías. No tener un estudio de palabras clave, descripciones inadecuadas de sus principales elementos de navegación y una arquitectura incorrecta de categorías son los principales fallos de un ecommerce.

También es importante generar un enlazado interno adecuado. Con ello se podrá controlar el presupuesto de rastreo de una tienda online y trabajar el traspaso de autoridad de una página a otra.

Finalmente, es imprescindible un buen trabajo de imágenes o vídeos de productos, siendo este último uno de los más importantes en los últimos datos revelados por herramientas como Semrush o Sistrix donde se observa un crecimiento de las SERPS de forma exponencial.

Como profesionales en diseño web han determinado que la calidad es un factor imprescindible para un proyecto de tienda online y la continuidad del mismo Por este motivo, todos sus ecommerce reciben hasta 3 tipos de auditorías internas: de SEO, de diseño y Web Performance Optimization (WPO), lo que hace que una tienda online cargue verdaderamente rápido.

¿Cuál es la importancia de un buen WPO? Hay que imaginar que se cuenta con 100 visitantes online. Si una tienda tardara en cargar 5 segundos, se estarían perdiendo a 30 de esas personas, y así por cada segundo de más por encima de los 4 segundos. El WPO es un factor que no puede descuidarse porque influye directamente en el porcentaje de rebote pudiendo causar serios problemas a la indexabilidad de la tienda online o web.

digitalDot, como Partner de Google Ads, con certificaciones en Shopping, usan la tecnología Smart Bidding para brindar sus anuncios con altos ratios de conversión, incluyendo más de 400 factores identificativos de potenciales a su disposición.

digitalDot es una agencia de diseño web reconocida por crear tiendas de comercio electrónico ganadoras de los Premios e-volución, Premios eAwards y Premios La Verdad, entre otros. De igual forma, muchas empresas solicitan sus servicios por contar con desarrolladores con experiencia y conocimiento actualizado en WooCommerce y por tener las certificaciones de PrestaShop que los acreditan como agencia Partner de la plataforma número uno para la creación de tiendas online.